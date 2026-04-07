A contrarreloj del ultimátum, Trump endurece el tono contra Irán: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Las negociaciones siguen en curso con la propuesta de un alto al fuego de 45 días, con la apertura del estrecho de Ormuz, todavía sobre la mesa. Sin embargo, mediadores regionales aseguran que hay pocos avances.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este martes elevando el tono beligerante contra Irán, a medida que se acerca el ultimátum que le impuso para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenazas de feroces ataques a su infraestructura crítica, fijado para las 20:00 horas de hoy.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", señaló en una publicación en Truth Social esta mañana. "Sin embargo,

Apuntando contra el régimen de los ayatolas, Trump cerró su publicación señalando: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!".

Durante esta jornada las negociaciones en El Cairo siguen en curso. De acuerdo a lo consignado por The Wall Street Journal, mediadores regionales y Estados Unidos siguen abogando por la propuesta de dos fases, que considera un alto al fuego de 45 días con la apertura del estrecho de Ormuz, para avanzar en negociaciones de un cese definitivo de las hostilidades.

Sin embargo, reconocen que los avances son acotados. Irán permanece firme en que no aceptarán nada que no implique un término definitivo de la guerra y compromisos de que no haya futuras agresiones en contra de su país.