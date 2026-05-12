Alcaldesa de suburbio de Los Ángeles se declara culpable de actuar como agente del gobierno chino en EEUU
Eileen Wang renunció a su cargo por el delito que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
Noticias destacadas
La alcaldesa de Arcadia, California, un suburbio de Los Ángeles con una gran población chino-estadounidense, ha accedido a declararse culpable de un cargo federal por actuar como agente extranjero de China y difundir propaganda en nombre de Beijing.
A las pocas horas de que el caso se hiciera público, Eileen Wang, de 58 años, dimitió del consejo municipal de Arcadia, así como del cargo de alcaldesa que había asumido en febrero de forma rotativa, según la oficina del administrador municipal.
Compareció brevemente ante un juez federal, quien instruyó a los abogados a acordar una fecha para una audiencia futura en la que Wang presentará formalmente su declaración. Se fijó una fianza de US$ 25.000. La audiencia del lunes se llevó a cabo con la ayuda de un intérprete de mandarín.
En el acuerdo de culpabilidad de 19 páginas presentado el 1 de abril y desclasificado junto con el documento de acusación el lunes, Wang aceptó declararse culpable de un único cargo de delito grave por actuar como agente extranjero del gobierno chino sin notificación previa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El cargo conlleva una pena de hasta 10 años de prisión federal.
"Los individuos de nuestro país que, de forma encubierta, actúan a las órdenes de gobiernos extranjeros socavan nuestra democracia", declaró el fiscal estadounidense Bill Essayli al anunciar el caso.
En el acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber promovido propaganda favorable a China "bajo la dirección y el control" de funcionarios del gobierno chino desde finales de 2020 hasta 2022, cuando fue elegida para un mandato de cuatro años en el consejo municipal de Arcadia.
En concreto, ayudó a gestionar un sitio web llamado "US News Center", que pretendía ser una fuente de noticias legítima para la comunidad local, predominantemente de etnia china, pero que en realidad era un portavoz de Beijing, según el acuerdo de culpabilidad.
Según la documentación presentada, Wang recibió y ejecutó directivas de funcionarios del gobierno chino para publicar contenido a favor de China en el sitio web, incluidos artículos que refutaban los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos contra la etnia uigur en la región china de Xinjiang.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
La construcción de Music Hall Ñuñoa contempla una inversión de US$ 35 millones y tendrá capacidad para recibir hasta 4.700 personas en conciertos, obras de teatro y encuentros culturales.
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete