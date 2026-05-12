Alcaldesa de suburbio de Los Ángeles se declara culpable de actuar como agente del gobierno chino en EEUU

Eileen Wang renunció a su cargo por el delito que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

La alcaldesa de Arcadia, California, un suburbio de Los Ángeles con una gran población chino-estadounidense, ha accedido a declararse culpable de un cargo federal por actuar como agente extranjero de China y difundir propaganda en nombre de Beijing.

A las pocas horas de que el caso se hiciera público, Eileen Wang, de 58 años, dimitió del consejo municipal de Arcadia, así como del cargo de alcaldesa que había asumido en febrero de forma rotativa, según la oficina del administrador municipal.

Compareció brevemente ante un juez federal, quien instruyó a los abogados a acordar una fecha para una audiencia futura en la que Wang presentará formalmente su declaración. Se fijó una fianza de US$ 25.000. La audiencia del lunes se llevó a cabo con la ayuda de un intérprete de mandarín.

En el acuerdo de culpabilidad de 19 páginas presentado el 1 de abril y desclasificado junto con el documento de acusación el lunes, Wang aceptó declararse culpable de un único cargo de delito grave por actuar como agente extranjero del gobierno chino sin notificación previa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El cargo conlleva una pena de hasta 10 años de prisión federal.

"Los individuos de nuestro país que, de forma encubierta, actúan a las órdenes de gobiernos extranjeros socavan nuestra democracia", declaró el fiscal estadounidense Bill Essayli al anunciar el caso.

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En el acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber promovido propaganda favorable a China "bajo la dirección y el control" de funcionarios del gobierno chino desde finales de 2020 hasta 2022, cuando fue elegida para un mandato de cuatro años en el consejo municipal de Arcadia.

En concreto, ayudó a gestionar un sitio web llamado "US News Center", que pretendía ser una fuente de noticias legítima para la comunidad local, predominantemente de etnia china, pero que en realidad era un portavoz de Beijing, según el acuerdo de culpabilidad.

Según la documentación presentada, Wang recibió y ejecutó directivas de funcionarios del gobierno chino para publicar contenido a favor de China en el sitio web, incluidos artículos que refutaban los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos contra la etnia uigur en la región china de Xinjiang.