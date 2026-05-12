Después de Trump será el turno de Putin: Xi Jinping recibirá al Presidente ruso la próxima semana

Durante los primeros cinco meses del año diversos jefes de Estado han visitado Beijing, mientras crece la influencia internacional del gigante asiático.

Para conmemorar el 30 aniversario de la asociación estratégica de coordinación entre China y Rusia y el 25 aniversario del Tratado de Amistad entre ambas naciones, el Presidente ruso, Vladimir Putin, visitará a su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana.

Su aterrizaje, anunciado en abril para la tercera semana de mayo y confirmado recientemente por medios locales rusos, sigue de cerca a la visita oficial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agendada para esta misma semana en Beijing.

Además, se suma a una larga lista de jefes de estado que han llegado a la capital china este año, en medio de una creciente influencia internacional del gigante asiático. Mark Carney de Canadá, Yamandú Orzi de Uruguay, Kair Starmer del Reino Unido, Pedro Sánchez de España y Lee Jae-myung de Corea del Sur se cuanetan entre los visitantes.

Se anticipa que los viejos aliados aborden temas geopolíticos de relevancia, como la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, asuntos que también serán abordados en la bilateral de Trump y Xi.

Asimismo, se espera que Putin y el líder chino busquen profundizar la colaboración que se ha fortalecido en medio de un incierto panorama internacional. El año pasado, el comercio entre ambos países alcanzó los US$ 220.000 millones.

La última vez que Putin visitó China fue en septiembre de 2025, cuando asistió a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, en la ciudad norteña de Tianjin, y a un desfile militar en Beijing para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.