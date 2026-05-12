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Después de Trump será el turno de Putin: Xi Jinping recibirá al Presidente ruso la próxima semana

Durante los primeros cinco meses del año diversos jefes de Estado han visitado Beijing, mientras crece la influencia internacional del gigante asiático.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 13:24 hrs.

China rusia Xi Jinping Putin Francisca Guerrero
<p>Después de Trump será el turno de Putin: Xi Jinping recibirá al Presidente ruso la próxima semana</p>

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