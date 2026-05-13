El descontento por la guerra crece entre los estadounidenses mientras la imagen de su país empeora en el exterior

La desaprobación de Trump marca 56%, el rechazo estadounidense al conflicto armado se empina a 67% y en el informe de Global Country Perceptions 2026 la valoración internacional neta del país cayó desde 22% en 2024 hasta -16% en 2026.

Mientras la guerra en Medio Oriente entra en una etapa de estancamiento, con un alto al fuego vigente, pero con las negociaciones entre Washington y Teherán en un punto muerto, el descontento de los estadounidenses crece.

No solo la popularidad del Presidente Donald Trump se encuentra a la baja, marcando una desaprobación de 56%, de acuerdo al compilado de encestas elaborado por Real Clear Polling, sino que además con categóricas posiciones respecto al conflicto mismo.

Según una encuesta de NBC News Decision Desk/Survey Monkey, alrededor de dos tercios de los estadounidenses (67%) desaprueban la forma en que el mandatario ha manejado la guerra con Irán. Dentro de ese porcentaje, un 54% manifiesta que "la desaprueba firmemente".

En tanto, un sondeo de Ipsos refleja que el 54% de los estadounidenses cree que la Operación Furia Épica en su conjunto ya ha afectado negativamente su situación financiera personal. Adicionalmente, el 41% cree que la seguridad de EEUU se verá mermada a largo plazo por la guerra, mientras que solo el 26% opina que las operaciones militares estadounidenses la fortalecerán.

Según el mismo estudio, el 51% de los estadounidenses cree que las operaciones militares de EEUU en Irán no han valido la pena, dados los costos y beneficios de los acontecimientos hasta el momento. En tanto, menos de una cuarta parte, el 24%, considera que los resultados de la acción militar son beneficiosos, y el 22% se muestra indeciso.

Percepción en el exterior

Si de percepción se trata, las cosas no lucen mejor para Estados Unidos en el exterior. El país sufrió uno de los deterioros más abruptos de los últimos años en el informe Global Country Perceptions 2026, elaborado por la firma de análisis Nira Data y publicado este mes.

El estudio, que evalúa la imagen internacional de 129 países, concluyó que la valoración neta de Estados Unidos cayó desde +22% en 2024 hasta -16% en 2026, una baja de 38 puntos porcentuales en solo dos años.

El resultado ubicó a Washington entre los países peor evaluados del ranking global, incluso por debajo de China, que obtuvo una percepción positiva de +7%, y de Rusia, con -11%.

La medición de Nira Data se basa en un índice de favorabilidad neta que compara opiniones positivas y negativas sobre cada país. La escala va de -100% a +100%, donde un resultado positivo implica predominio de percepciones favorables, mientras que un valor negativo refleja más opiniones desfavorables que positivas. En ese contexto, el paso de EEUU desde +22% a -16% marca un cambio profundo en su imagen internacional.

El informe también refleja una tendencia más amplia: la erosión gradual del soft power estadounidense, es decir, su capacidad de influencia basada en prestigio, legitimidad y atracción cultural y política. Aunque el país continúa liderando en términos militares, financieros y tecnológicos, su imagen pública internacional muestra señales de desgaste.