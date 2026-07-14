Colombia: Los desafíos de María Nohemí Arboleda, la futura ministra de Minas y Energía de Abelardo de la Espriella

Con una amplia trayectoria en el sector eléctrico, Arboleda tendrá la misión urgente de evitar apagones ante la inminente sequía y reactivar la exploración de hidrocarburos, revirtiendo las políticas energéticas del gobierno anterior.

El próximo gobierno de Colombia designó a María Nohemí Arboleda, una ejecutiva con amplia trayectoria en el sector eléctrico, como ministra de Minas y Energía, en momentos en que el clima seco aumenta el riesgo de apagones durante los próximos meses.

Arboleda, ingeniera eléctrica con una maestría en distribución y transmisión de energía, acumula tres décadas de experiencia en la planificación y gestión de los mercados energéticos, según un comunicado difundido este lunes por el equipo del Presidente electo, Abelardo de la Espriella. Hasta ahora se desempeñaba como presidenta del operador del sistema eléctrico XM SA.

Colombia depende de la energía hidroeléctrica para aproximadamente dos tercios de su capacidad de generación, lo que la hace especialmente vulnerable al fenómeno de El Niño, que suele provocar condiciones más cálidas y secas en el país andino. Esa situación incrementa la dependencia de las plantas termoeléctricas a gas, que atraviesan dificultades financieras debido a que una empresa distribuidora de electricidad, intervenida por el actual gobierno de Gustavo Petro, les adeuda cientos de millones de dólares.

Arboleda también tendrá la tarea de liderar la reactivación de la exploración de petróleo y gas. La administración entrante prometió revertir las políticas energéticas de Petro, orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Esas medidas contribuyeron al estancamiento de la producción de crudo y agravaron el déficit de gas natural, obligando a Colombia a importar costoso gas natural licuado para abastecer a los hogares y la industria.

El nuevo gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto, comenzará a revertir la política energética de Petro inmediatamente después de tomar posesión. Entre las primeras medidas figuran la autorización de nuevos contratos de exploración y la puesta en marcha de programas piloto de fracking, según el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

La administración de De la Espriella también dará prioridad a la designación de una nueva junta directiva para la petrolera estatal Ecopetrol, con el objetivo de nombrar un nuevo presidente ejecutivo, agregó Restrepo.

Las reservas de gas de Colombia cayeron al equivalente de 5,9 años de producción al cierre de 2025, uno de los niveles más bajos en casi dos décadas. Las reservas probadas de petróleo alcanzan el equivalente a 7,4 años de producción.