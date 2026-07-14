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Colombia: Los desafíos de María Nohemí Arboleda, la futura ministra de Minas y Energía de Abelardo de la Espriella

Con una amplia trayectoria en el sector eléctrico, Arboleda tendrá la misión urgente de evitar apagones ante la inminente sequía y reactivar la exploración de hidrocarburos, revirtiendo las políticas energéticas del gobierno anterior.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 14 de julio de 2026 a las 12:35 hrs.

Energía Minería Abelardo De La Espriella Ministerios Mujeres Ministerio de Energía
<p>Colombia: Los desafíos de María Nohemí Arboleda, la futura ministra de Minas y Energía de Abelardo de la Espriella</p>

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