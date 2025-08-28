Tesoro de EEUU endurece la vigilancia de los bancos ante los nexos entre el narcotráfico y el lavado chino de dinero

El Tesoro de EEUU alertó a la banca sobre redes chinas que lavan capitales para los cárteles mexicanos, tras detectar más de US$ 300 mil millones en operaciones sospechosas entre 2020 y 2024.

El Departamento del Tesoro de EEUU emitió una nueva advertencia a los bancos para que estén atentos a los cárteles de la droga mexicana que utilizan redes chinas de blanqueo de capitales para ocultar sus ganancias.

La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro identificó alrededor de US$ 312 mil millones en transacciones potencialmente vinculadas al narcotráfico mexicano y a entidades chinas de lavado de dinero durante los cinco años comprendidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, según un comunicado.

“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, afirmó la directora de la FinCen, Andrea Gacki, en un comunicado. El aviso de la agencia a los bancos tiene como objetivo “arruinar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”, agregó.

De esas transacciones, la gran mayoría —US$ 246 mil millones— fueron reportadas por bancos. Las empresas de servicios monetarios, que facilitan giros postales y otros tipos de transferencias, representaron US$ 42 mil millones del total, mientras que las transacciones de valores y futuros sumaron US$ 23 mil millones.

Las redes chinas de lavado de dinero, que surgieron en parte como consecuencia de las limitaciones impuestas tanto por México como por China a las cantidades y tipos de operaciones que sus ciudadanos pueden realizar con dólares estadounidenses, “permiten a los cárteles envenenar a los estadounidenses con fentanilo, traficar con seres humanos y causar estragos en las comunidades”, declaró John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

La FinCen ha proporcionado a los bancos una lista de “señales de alerta” a las que deben prestar atención, entre ellas documentos de identificación sospechosas, transacciones inusuales o riqueza inexplicable. Los bancos y otras instituciones financieras están obligados a vigilar e informar cualquier actividad sospechosa, y podrían ser sancionados si no lo hacen, en virtud de la Ley de Secreto Bancario.