Tesoro de EEUU endurece la vigilancia de los bancos ante los nexos entre el narcotráfico y el lavado chino de dinero
El Tesoro de EEUU alertó a la banca sobre redes chinas que lavan capitales para los cárteles mexicanos, tras detectar más de US$ 300 mil millones en operaciones sospechosas entre 2020 y 2024.
Noticias destacadas
El Departamento del Tesoro de EEUU emitió una nueva advertencia a los bancos para que estén atentos a los cárteles de la droga mexicana que utilizan redes chinas de blanqueo de capitales para ocultar sus ganancias.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro identificó alrededor de US$ 312 mil millones en transacciones potencialmente vinculadas al narcotráfico mexicano y a entidades chinas de lavado de dinero durante los cinco años comprendidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, según un comunicado.
“Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, afirmó la directora de la FinCen, Andrea Gacki, en un comunicado. El aviso de la agencia a los bancos tiene como objetivo “arruinar a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”, agregó.
De esas transacciones, la gran mayoría —US$ 246 mil millones— fueron reportadas por bancos. Las empresas de servicios monetarios, que facilitan giros postales y otros tipos de transferencias, representaron US$ 42 mil millones del total, mientras que las transacciones de valores y futuros sumaron US$ 23 mil millones.
Las redes chinas de lavado de dinero, que surgieron en parte como consecuencia de las limitaciones impuestas tanto por México como por China a las cantidades y tipos de operaciones que sus ciudadanos pueden realizar con dólares estadounidenses, “permiten a los cárteles envenenar a los estadounidenses con fentanilo, traficar con seres humanos y causar estragos en las comunidades”, declaró John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
La FinCen ha proporcionado a los bancos una lista de “señales de alerta” a las que deben prestar atención, entre ellas documentos de identificación sospechosas, transacciones inusuales o riqueza inexplicable. Los bancos y otras instituciones financieras están obligados a vigilar e informar cualquier actividad sospechosa, y podrían ser sancionados si no lo hacen, en virtud de la Ley de Secreto Bancario.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual
Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.
Candidatos refuerzan urgencia de enfrentar desempleo: Matthei cuestiona negociación ramal y Kast afirma que inseguridad frena inversión
En el foro anual de la industria organizado por Asimet, cinco presidenciables enfrentaron propuestas tendientes a dinamizar la economía para volver a crecer.
Berstein y fallo dividido en sanción a AGF de LarrainVial: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado”
La presidenta de la CMF aseguró que el caso llegó al consejo “con un análisis bien robusto” por parte de la Unidad de Investigación que encabeza el fiscal Andrés Montes.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete