Williams de la Fed ve un acto de equilibrio para la próxima reunión sobre tasas

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló que las tensiones financieras entre los estadounidenses de ingresos bajos y medios podrían amenazar la resiliencia de la economía de Estados Unidos, incluso cuando los hogares más ricos se benefician del auge del mercado bursátil, según informó el Financial Times.

Williams calificó la próxima decisión de tasas de la Fed, prevista para diciembre, como “un verdadero acto de equilibrio”, según citó el FT en una entrevista. Aunque “la inflación sigue siendo alta y no muestra señales de bajar por ahora”, la economía estadounidense “demuestra cierta resiliencia”, dijo al medio.

Aun así, muchos estadounidenses enfrentan dificultades con los costos de vivienda y otros gastos de vida. Williams indicó que hay evidencia de “que los hogares de ingresos bajos y moderados están enfrentando ciertas limitaciones desde el punto de vista de la asequibilidad”.

Eso genera riesgos para la confianza y el gasto de los consumidores, “considerando que muchas personas realmente están viviendo mes a mes”, señaló al FT.