La Minuta del Congreso | A la espera del Presupuesto 2026

HITOS LEGISLATIVOS

Cabotaje marítimo:

El Senado despachó a la Cámara de Diputados, en tercer trámite, el proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación. La iniciativa busca fomentar la competencia en el mercado de cabotaje marítimo, manteniendo la reserva de este a naves con bandera chilena, pero flexibilizando las excepciones contempladas en lanormativa vigente.

Reforma sobre dieta presidencial:

La Cámara de Diputados rechazó, por falta de quórum, la reforma constitucional que pretendía modificar la dieta de los expresidentes de la República. Se proponían cambios como: otorgar el beneficio desde los 65 años, reducir el monto, eliminarlo, o transformarlo en asignaciones acotadas. Al haber sido rechazada, la iniciativa podrá ser discutida nuevamente dentro de un año.

Permiso de circulación:

La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que exige un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas. Además, despachó al Senado el proyecto que regula la inscripción provisoria de vehículos importados, con la posibilidad de cancelar su inscripción definitiva y la placa patente única en caso de pérdida total.

AGENDA SENADO

Lunes 29 de septiembre:

La comisión de Constitución continuará con el estudio en particular del proyecto de ley que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. La comisión de Medioambiente inicia el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley que crea los tribunales ambientales, en materia de sanciones aplicables al responsable por el daño ambiental.

AGENDA CÁMARA DE DIPUTADOS

Martes 30 de septiembre:

Ese día se debe presentar el proyecto de ley de presupuestos 2026 ante el congreso y el Presidente, Gabriel Boric, realizará la tradicional cadena nacional de radio y televisión para informar los aspectos centrales del último erario nacional que le corresponderá tramitar.