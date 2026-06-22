Más allá de las baterías: Estudio proyecta "segunda ola de demanda de litio" impulsada por la IA, robótica y energía nuclear
De acuerdo con un estudio realizado por GEM Mining Consulting, las aplicaciones emergentes podrían aumentar en un 40% la demanda del mineral hacia 2050.
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