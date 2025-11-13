Bancos privados del país anotan aumento en sus utilidades a octubre

Banco de Chile encabezó las ganancias del sector con US$ 1.079 millones, mientras que Santander Chile anotó el mayor salto con 34,82%.

Banco de Chile, Santander, Bci e Itaú informaron sus resultados preliminares correspondientes a octubre de este año, mostrando un alza en sus ganancias de hasta dos dígitos.

Entre las principales firmas bancarias del país, Banco de Chile encabezó el listado en cuanto a las utilidades del sector, con US$ 1.079 millones al décimo mes de este año, de acuerdo con la información difundida el miércoles.

Eso sí, lo anterior significó un leve incremento en el desempeño en ganancias para la firma ligada al grupo Luksic y Citi, ya que alcanzó un crecimiento de 3,53% respecto al cierre de octubre de 2024, cuando reportó $ 990.472 millones.

En tanto, el banco que anotó el mayor incremento en sus utilidades fue Santander Chile. La firma publicó que, al décimo mes de 2025 recaudó $ 889.629 millones, enlistándose como la segunda entidad con mayores ganancias, tras Banco de Chile.

Con ello, exhibió un alza de 34,82% en el período de un año, ya que al mismo mes del año pasado, el banco anotó $ 659.840 millones.

Por su parte y ocupando el tercer lugar, Bci alcanzó ganancias por $ 857.243 millones, lo que representó un aumento de 25,72% si se compara con el informe de octubre de 2024, cuando el banco controlado por la familia Yarur acumuló $ 681.811 millones.

Cerrando el ranking, Itaú reportó utilidades por $ 351.491 millones. En el período de un año, la empresa brasileña registró un alza de 14,33%, versus los $ 307.433 millones que generó al décimo mes de 2024.