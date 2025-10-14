Más allá de los bancos: las opciones que crecen en el negocio hipotecario

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al término de agosto la cartera hipotecaria de las cooperativas representaba el 26,26% del total de colocaciones y registró una expansión 12,4% en el mes.

Frente a las limitaciones que hoy presenta la banca para las personas que buscan acceder a un crédito hipotecario, las cooperativas, mutuarias y el leasing habitacional han ganado cierto protagonismo en el negocio.

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al término de agosto, la cartera hipotecaria de las cooperativas representaba el 26,26% del total de colocaciones y registró una expansión 12,4% en el mes. Mientras que, en el mismo período de 2024, la cartera representaba el 24,9% de los préstamos totales.

En el caso de Coopeuch, uno de los principales actores dentro de las cooperativas fiscalizadas por la CMF, en el séptimo mes de este año, sus colocaciones para la vivienda registraron $ 892.024 millones, lo que presentó un crecimiento de 17,2%, ya que, en el mismo mes de 2024, la firma anotó $ 760.726 millones.

Mutuarias

En el caso de las mutuarias, entidades reguladas que tienen una mayor flexibilidad crediticia, pero en general, ofrecen una mayor tasa de interés que la banca, la CMF informó que, a julio de este año, se otorgaron 94.052 préstamos hipotecarios, registrando un crecimiento de 6,1%, al compararse con los 88.627 préstamos entregados en el mismo mes del año anterior.

Entre las entidades que lideraron el ranking, destacó Hipotecaria Security. Según los datos del regulador a julio de 2025, entregó 19.311 préstamos, alcanzando 25,5% de la participación del mercado.

En segundo lugar le siguió MetLife, que anotó la entrega de 17.690 créditos, registrando un crecimiento de 12,87% en un año.

En cuanto a los montos, al séptimo mes de este año, los préstamos llegaron a los US$ 8.902 millones, alcanzando un alza de 10,2% en 12 meses, si se comparan con los US$ 8.071 millones que anotaron en el mismo mes de 2024.

Leasing

Una opción más sofisticada que también muestra un avance son los contratos de leasing. “Se ha convertido en una opción relevante porque facilita el acceso a la vivienda en un escenario donde el crédito hipotecario tradicional se ha vuelto más restrictivo”, explicó el profesor del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Jorge Bullemore.

En términos simples, el leasing es un mecanismo permite a las personas habitar una vivienda, manteniendo la posibilidad de adquirirla al término del contrato y se asemeja al de un arriendo con opción de compra.

Según la CMF, los contratos por leasing en la cartera de vivienda aumentaron a 795 en julio de este año, lo que implicó un alza de 94,4% en el período de un año, si se compara con los 409 documentos generados en el mismo mes del año pasado.

Mientras que, el valor actual de este producto aumentó en 94,7% en un año, ya que alcanzó los $ 26.191 millones, en comparación con los $ 13.452 millones de junio de 2024.