Transbank ficha a Evertec como proveedor tecnológico para reforzar su operación de pagos

El acuerdo contempla que asuma parte de la operación transaccional y plataformas seleccionadas, mientras que la red de adquirencia concentrará su foco en la estrategia comercial y relación con clientes.

Este lunes, Transbank firmó un acuerdo con Evertec para que esta última se convierta en su nuevo operador tecnológico, a objeto de reforzar su infraestructura y su estrategia de transformación digital.

El acuerdo considera que Evertec asumirá parte de la operación transaccional y algunas plataformas y servicios seleccionados de la firma ligada a los medios de pago, mientras que Transbank concentrará su gestión en el desarrollo comercial y la relación con clientes, entre ellos comercios, emisores, PSP y marcas.

Transbank sostuvo que la alianza se enmarca en un escenario de mayor competencia en la industria de adquirencia y pagos digitales, donde la capacidad tecnológica y la velocidad de respuesta se han vuelto factores relevantes.

“En un escenario cada vez más competitivo, como compañía evaluamos permanentemente alternativas que nos permitan anticiparnos de manera exitosa a los desafíos actuales y futuros del negocio”, indicó el gerente general de Transbank, Sergio Ávila.

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Por su parte, el presidente y CEO de Evertec, Mac Schuessler, afirmó que la operación permitirá fortalecer la presencia de la compañía en Chile y en la región.

“La experiencia, escala y capacidad de innovación de Evertec nos permiten apoyar a Transbank en esta nueva etapa”, señaló, junto con asegurar “nuestro compromiso de largo plazo con Chile como un mercado clave dentro de nuestra estrategia de crecimiento en América Latina”.

Según detallaron las compañías, el proyecto contempla la conformación de un equipo dedicado exclusivamente a la implementación y transición operativa, con el objetivo de mantener la continuidad y los estándares de servicio durante el proceso. La alianza se produce en momentos en que el mercado de pagos electrónicos en Chile continúa ampliándose y enfrentando mayores exigencias en materia de innovación, competencia y eficiencia tecnológica.

Las compañías

Evertec es una firma especializada en procesamiento de transacciones y soluciones tecnológicas para la industria financiera, con operaciones en Latinoamérica y el Caribe. La compañía procesa más de 10 mil millones de transacciones al año y opera en 26 países de la región. Transbank, en tanto, cuenta con más de 36 años de trayectoria en Chile y es uno de los principales actores del ecosistema local de pagos electrónicos.