Acciones ligadas al consumo serían las más afectadas por el alza de las bencinas

Los bonos en UF, acciones bancarias, forestales y agrícolas destacan entre los beneficiados. En el caso de los bancos, el efecto se vería contrarrestado por una menor demanda de créditos.

El mercado ya comienza a proyectar los efectos en los activos locales de las presiones inflacionarias -y sus ramificaciones en las distintas industrias del país- por la histórica alza del precio de los combustibles anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a comienzos de semana.

La Bolsa de Santiago ya dio cuenta del remezón en su primera sesión bursátil tras el anuncio. Este martes, el IPSA cayó 0,9% a 10.132,74 puntos al cierre de una cuarta sesión consecutiva de pérdidas, quedando en mínimos desde el 28 de noviembre de 2025.

El selectivo se vio principalmente arrastrado por el sector de consumo, retail inmobiliario, transportes, y logístico. En detalle, las caídas fueron lideradas por las acciones de Andina-B, que bajó 4%, seguido por Mallplaza, que perdió 3,5% y Quiñenco que retrocedió 3,1%.

Otros grandes nombres de la plaza local, como las acciones de Falabella y Latam, que bajaron 2,5% y 1,3%, respectivamente, contribuyeron en gran medida al resultado negativo del índice.

5 % podrían subir las utilidades de Banco de Chile y Santander, de acuerdo a Itaú BBA.

Inflación

Las presiones inflacionarias son el gran detonante de las alertas levantadas en el mercado. “La decisión del Gobierno de acelerar la convergencia de los precios internos de los combustibles con los niveles internacionales, con el objetivo de aliviar las presiones fiscales, marca un claro cambio en las perspectivas de inflación”, alertó un informe del jefe de estudios para Chile de Itaú BBA, Jorge Pérez.

De esta manera, “los anuncios recientes sugieren ahora que la inflación podría superar el 4%, incluso suponiendo una normalización relativamente rápida de los precios del petróleo”, añadió.

Las caídas de la última jornada de transacciones irían en línea con los sectores que, de acuerdo a un grupo de analistas consultados por DF, serían los principales impactados por el nuevo escenario.

“Los activos que más resentirán esta medida son aquellos de sectores dependientes de combustibles importados como transporte, logística, aerolíneas, y consumo en general”, apuntó el gerente de portfolio solutions de Credicorp Capital, Ciro Giraldez.

El ejecutivo hizo un zoom en las acciones de consumo, ya que “gran parte de nuestra canasta de consumo actual se compone de productos transables y una buena cantidad de estos son bienes importados sujetos al precio del barril”, explicó.

Los efectos del encarecimiento del petróleo por la guerra en Medio Oriente ya se sentían por parte de acciones como Falabella y Cencosud, que caen 10,88% y 20,55% en el año, respectivamente.

Por su parte, la gerenta general de NVS AGF, María Luz Muñoz, puso sus ojos en las aerolíneas, “que han ido elevando sus tarifas para hacer frente al mayor gasto en combustible, lo que afecta la demanda por viajes, pero además, es probable que disminuya el interés por viajar mientras este conflicto siga en pie, por lo que se trata de un doble golpe a la demanda”. En detalle, Latam retrocede un 9,22% en el año.

Las beneficiadas

En la otra vereda, los actores del mercado señalaron a un grupo que sentiría el impulso positivo de una mayor inflación.

“Dentro los sectores que se podrían beneficiar del contexto actual se encuentran los exportadores como las empresas agrícolas y forestales, que al haber un dólar más apreciado pueden mejorar sus márgenes”, apuntó Giraldez.

Para Itaú BBA, uno de los principales ganadores a corto plazo es el sector bancario. “En un escenario de inflación del 4%, estimamos que las ganancias podrían aumentar en torno a 5% para Banco de Chile y Santander, y en torno a 3,5% para Bci”, sostuvo Pérez.

Con todo, aclaró que “parte de este potencial alcista podría verse compensado por una menor demanda de crecimiento de los préstamos y cierta presión sobre el costo del riesgo”.

Bonos indexados

Por el lado de la renta fija, al cierre de la Bolsa de Santiago del martes, las tasas swap se dispararon más de 10 puntos base en la sesión, previendo que, en alguna de las tres reuniones entre junio y septiembre, el Banco Central anuncie su primer endurecimiento monetario desde octubre de 2022.

En el mercado, el nuevo panorama golpearía especialmente a los bonos nominales locales, los que perderían terreno frente a los papeles en UF, indexados a la inflación.

Para Giraldez, “se internaliza un escenario más inflacionario de lo previsto hace unos meses lo cual favorece un posicionamiento en bonos indexados a la inflación (en UF) y, por el contrario, los bonos nominales pierden atractivo relativo”.

Dólar vuelve a subir

Por su parte, la paridad dólar peso retomó las alzas, impulsado por factores internos y externos.

La divisa estadounidense subió $ 4,8 a $ 915,8 al cierre del martes, tras abrir con un alza hasta los $ 921,9, según Bloomberg.

Para Giraldez, “en este tipo de escenarios, donde se produce una reducción en el apetito por riesgo y se favorece la búsqueda de refugio, el dólar gana valor versus el peso chileno, lo que favorece las exportaciones y encarece las importaciones”.

Por su parte, el dollar index (que mide la divisa frente a una canasta de siete monedas), subía 0,26% a los 99.211 puntos, apoyado por el escenario de incertidumbre global.