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Acciones ligadas al consumo serían las más afectadas por el alza de las bencinas

Los bonos en UF, acciones bancarias, forestales y agrícolas destacan entre los beneficiados. En el caso de los bancos, el efecto se vería contrarrestado por una menor demanda de créditos.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 24 de marzo de 2026 a las 20:30 hrs.

consumo Acciones Bolsa chilena Bencinas
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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