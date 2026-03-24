Renta 4 baja estimación del IPSA por precios de los combustibles y espera dos alzas de la TPM en el curso del año
En la revisión influyó el anuncio de un recorte de 3% en todos los ministerios que hizo el Gobierno, y también el hecho de que el ministro de Hacienda desechó la posibilidad de que el Mepco siguiera operando tal como lo hacía en otras crisis por el precio del petróleo.
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La corredora de bolsa Renta 4 revisó a la baja su estimación de valor justo para el S&P IPSA, principal índice de la Bolsa de Santiago, esperando que el Banco Central suba las tasas de interés dos veces en 2026 para hacer frente a la escalada de precios del combustible por la guerra en Medio Oriente.
"Con un escenario de mayor inflación y Tasa de Política Monetaria (TPM) más alta, procedemos a ajustar nuestra estimación para el IPSA desde 11.750 a 11.250 puntos", apuntó la intermediaria de capitales españoles en una minuta enviada a DF.
Este escenario base al cierre de 2026 implica una rentabilidad esperada de 8,2% desde el término del año anterior, y de un poco más de 10% desde los niveles en los que el IPSA operaba al inicio de la tarde de este martes. El escenario optimista delineado por la corredora arroja 11.750 puntos, y el pesimista ubica al índice en 11.000 puntos.
Ajustes que importan
Según Renta 4, en la revisión influyó el anuncio de un recorte de 3% en todos los ministerios que hizo el Gobierno, tomando en cuenta que esto abarca cerca de 0,8% del PIB; y lo segundo es que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desechó la posibilidad de que el Mepco siguiera operando tal como lo hacía en otras crisis por el precio del petróleo.
"Con estos antecedentes, el alza en los combustibles impactaría la inflación de marzo, la que podría tener un impacto de cuatro décimas sobre el 0,6% anterior. Es decir, se empinaría a 1%. En tanto, la inflación de abril subiría desde un 0,5% anterior hasta 1,5%. Manteniendo las alzas del resto del año, tal como esperábamos anteriormente, llegamos a que ahora la estimación de inflación para 2026 es de 4,7%", calculó.
Así, la minuta argumenta que "claramente, con una inflación volviendo a niveles sobre el 4%, el Banco Central debería subir la tasa en dos oportunidades, en 25 puntos base cada una. Es decir, la TPM subiría desde su actual nivel de 4,5% hasta un 5% a fin de año".
Las perspectivas de Renta 4 sobre la TPM son similares a las que han estado incorporado los operadores de swaps en los últimos días, después de que la última ronda de decisiones de los principales bancos centrales dejara claro a los inversionistas que hay determinación a endurecer los créditos para contener las eventuales subidas de precios.
El Central publicará su comunicado de política monetaria este mismo martes, una vez cerrado el mercado. No se prevé que haya ahora mismo un movimiento sobre la tasa clave. Este miércoles, en el Informe de Política Monetaria de marzo, se espera que el ente rector aborde la situación con mayor detalle.
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