Bolsa chilena abre al alza en línea con Wall Street previo a un indicador clave de servicios estadounidense

El mercado sigue de cerca este dato, ya que el sector representa unos tres cuartos de la primera economía global. Además, las cifras llegarán después de un reporte de empleo que estuvo más bien débil.

La Bolsa de Santiago empezó la semana al alza, previo a que los mercados reciban un importante indicador de prespectivas empresariales en Estados Unidos.

El S&P IPSA avanzaba 0,6% a 10.883,48 puntos este lunes, tras una semana estable y que terminó con un día de escasas transacciones, por el feriado del Día de la Independencia estadounidense. Latam (1,4%), Cencosud (1%) y Banco de Chile (0,9%) impulsaban al índice en estos primeros negocios.

De vuelta de su fin de semana largo, en Wall Street el Nasdaq crecía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones sumaba 0,2%. Por otro lado, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,5% y el FTSE 100 de Londres disminuía 0,3%, mientras que al cierre de Asia apenas hubo variaciones, con la excepción del hongkonés Hang Seng (1,1%).

A las 10:00 horas se publicará en EEUU el índice ISM de servicios de junio, un dato que el mercado sigue de cerca, ya que este sector representa unos tres cuartos de la economía estadounidense. Se espera una caída marginal, con lo que completaría dos años ininterrumpidos en zona de expansión (50 puntos).

Las cifras llegarán después de un reporte de empleo que estuvo más bien débil. Las nóminas no agrícolas de junio fueron sólo la mitad de las pronosticadas, mientras que, si bien la tasa de desempleo cayó levemente, esto se debió al desplome de la tasa de participación laboral en la primera economía del mundo.