Wall Street y la bolsa chilena abren a la baja mientras las tasas largas de EEUU retoman su escalada

La bolsa de Estados Unidos abrió a la baja este viernes ante el sostenido auge de las tasas soberanas a largo plazo, ad portas de terminar una semana de violenta agitación por la guerra comercial de Estados Unidos.

El Dow Jones caía 0,7%, el S&P 500 perdía 0,6% y el Nasdaq bajaba 0,5% tras la apertura de la Bolsa de Nueva York, después de que los futuros de Wall Street fueron rápidamente abandonando sus ganancias en la última hora.

En Chile, el IPSA bajaba 0,1% a 7.363,18 puntos en los primeros negocios. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 1,2%, pero el FTSE 100 de Londres subía 0,3%. Al cierre de Asia, el Nikkei 225 japonés se replegó 2,96%, pero el Hang Seng hongkonés avanzó 1,13% y el CSI 300 de China continental ganó 0,41%.

Señales de la renta fija

La situación financiera se complica para los inversionistas de renta variable, ya que la tasa soberana de EEUU a 10 años escalaba a niveles de 4,5% este viernes, en camino a registrar su mayor alza semanal desde 2001.

"Las empresas en su conjunto se enfrentan ahora a vientos en contra de la demanda a medida que se ralentiza el crecimiento económico, al tiempo que el aumento de los costos de los préstamos encarece la inversión. Esta combinación pone de relieve las posibles dificultades de un entorno de estanflación para la economía real", advirtió RBC Wealth Management en su reporte diario de mercados.

"La ralentización del crecimiento y el aumento de la inflación -si se materializan- complican también la toma de decisiones de la Reserva Federal ... Cuando ambas condiciones se dan simultáneamente, los funcionarios tienen que establecer prioridades", complementó.

El Ministerio de Finanzas chino anunció este viernes que impondrá un arancel de 125% en respuesta a las tarifas de la Casa Blanca. Eso sí, informó que no responderán con más tarifas aún frente a represalias de Washington, debido a que los niveles actuales ya estarían efectivamente anulando el mercado de importaciones provenientes de EEUU.

El dólar se hundía a niveles no vistos desde 2023 frente a una canasta de pares globales tales com el euro, el yen japonés y el franco suizo, que se han posicionado como alternativas de refugio en este contexto particular. El oro superaba los US$ 3.200 por primera vez en la historia.

Los resultados de bancos de la talla de JPMorgan dieron algo de alivio a los inversionistas, pero las previsiones están cargadas con los potenciales efectos negativos que podría dejar plasmada la guerra comercial en próximos reportes.

Esta mañana se supo en EEUU que los precios al productor cayeron mes a mes, contra lo estimado en las encuestas y sumando así al panorama que mostró ayer el IPC. Pero al igual que en la temporada de resultados, toda la atención se centra en los números que vendrán.