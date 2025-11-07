IPSA busca un récord cerca de 9.600 puntos mientras débil IPC de octubre motiva apuestas de recorte de tasas en Chile

EL índice avanzaba 1,4% antes del mediodía, con Parque Arauco, SQM y Ripley a la cabeza. La bolsa también sigue marcada por una ola de compras de acciones inmobiliarias: Echeverría Izquierdo, Socovesa e Ingevec destacaban por fuera del selectivo. Al contrario, Wall Street abrió en rojo, nuevamente arrastrado por las tecnológicas.

La Bolsa de Santiago está lista para cerrar la semana con un decidido regreso a la senda de máximos históricos, mientras el S&P IPSA bordea niveles de 9.600 con una amplia gama de sectores alcistas, tras la nula variación del IPC de octubre. Esto, a contracorriente de las principales plazas bursátiles del mundo.

El IPSA escalaba 1,4% hasta los 9.587,28 puntos antes del mediodía de este viernes, niveles que nunca antes se habían visto todo el historial de operaciones del índice chileno. Así apunta a lograr un nuevo récord, después del traspié que sufrió el martes junto con el resto de los mercados bursátiles.

Los avances del índice vienen liderados por Parque Arauco (3,2%), SQM-B (2,5%) y Ripley (2,4%). La bolsa sigue marcada por una ola de compras de acciones inmobiliarias: Echeverría Izquierdo (5,5%), Socovesa (4,2%) e Ingevec (3%) destacaban por fuera del selectivo.

"Más que nada, el alza del IPSA responde al bajo IPC, con el que algunos empiezan a apostar a que la próxima rebaja de la Tasa de Política Monetaria podría ser en diciembre. También al sector constructor-inmobiliario, que tiene bastante deuda corta, le ayuda un recorte de tasas", dijo a DF el director de Propela Inversiones, Rodolfo Friz.

Los resultados del tercer trimestre de este último sector igualmente han ayudado a confirmar que tiene viento de cola. Tras los mejores números de Paz Corp publicados esta semana, Ingevec dio también reveló que sus ingresos del tercer trimestre subieron 26% interanual, y las utilidades más que se duplicaron frente a su base de comparación de 2024.

Contraste exterior

Por fuera, sin embargo, las cosas andan deprimidas. El Nasdaq caía 0,8%, el S&P 500 perdía 0,5% y el Dow Jones se deslizaba 0,4% en los primeros negocios de la Bolsa de Nueva York, con tasas largas un poco más arriba. De mantenerse en estos niveles, el Nasdaq cerraría su peor semana desde abril.

El continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,8% y el FTSE 100 de Londres bajaba 0,9%, los dos dirigiéndose a una semana de caídas, más profundas en el caso de la eurozona.

Contrario a la sesión del jueves, Asia terminó la semana con una jornada de liquidaciones. El japonés Nikkei se replegó 1,2%, el Hang Seng hongkonés perdió 0,9% y el CSI 300 de China continental se redujo 0,3%. Esto llevó al Nikkei a bajar 4,1% en su peor semana desde abril, distinto a las subidas de 1,3% que vio el Hang Seng y de 0,8% del CSI en el mismo período.

Los inversionistas están desanimados por la idea de que el sector tecnológico está sobrecomprado. Fue el martes cuando dos influyentes banqueros de Wall Street advirtieron sobre una fuerte corrección a la baja en el corto plazo, en medio de la discusión sobre las altas valorizaciones que ha propiciado el fenómeno de la IA.

A esto se suman las preocupaciones económicas, después de que las nóminas privadas ADP y luego la encuesta Challenger pusieran de relieve las vulnerabilidades del mercado laboral estadounidense. Y no hay que olvidar que el cierre del gobierno federal lleva casi 40 días, habiéndose convertido esta semana en el más largo de la historia del país norteamericano.