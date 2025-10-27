Triunfo electoral de Milei impulsa a las acciones chilenas y deja el IPSA en nuevo un récord

El selectivo subía 1,1% en los primeros negocios, encabezado por Cencosud, Andina-B y CCU. Con estos avances, el selectivo superaba los 9.285,27 puntos intradía registrados durante las operaciones del 5 de septiembre.

La bolsa chilena empezó la última semana de octubre en niveles récord, ya que la contundente victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina daba impulso a las acciones con exposición a ese país, mientras todo parece estar en orden para que China y Estados Unidos avancen en la distensión de sus tensiones comerciales.

El S&P IPSA subía 1,1% hasta los 9.289,68 puntos, liderado por Cencosud (6%), Andina-B (3,9%) y CCU (3,4%), ya que sorpresivamente La Libertad Avanza arrasó en los comicios de este domingo. Con esta positiva apertura, el IPSA alcanza máximos históricos intradía, ya que supera la marca de 9.285,27 registrada el 5 de septiembre.

"El triunfo del partido de Milei en Argentina mejora las perspectivas de crecimiento de este país y de la región. Además, tenemos empresas que operan en ambas naciones y que tenían importantes castigos por su participación en el mercado argentino", dijo a DF la gerente de estrategia de Nevasa, María Luz Muñoz.

Mientras, los futuros del Nasdaq subían 1,3%, los del S&P 500 0,8% y los del Dow Jones 0,5%. Los agentes de la bolsa estadounidense -que viene de un récord por favorables datos de inflación- calienta motores antes de que Alphabet, Microsoft y Meta publiquen sus resultados el miércoles, con Apple y Amazon agendados para el jueves.

Lo que inunda a todas las clases de activos es el optimismo comercial, después de que delegados chinos y estadounidenses elaboraran un marco de acuerdo que incluye controles a la exportación, fentanilo e impuestos al transporte marítimo. Se espera que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping lo cierren en su reunión del jueves en la cumbre APEC de Corea del Sur.

"Esto se ha reflejado en el precio del cobre, que está subiendo casi 1% en este momento, lo que también beneficia a nuestra economía y sus proyecciones", comentó Muñoz, a propósito de los avances de la bolsa chilena.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo que la amenaza de Trump de aplicar aranceles de 100% a los productos chinos "está efectivamente fuera de la mesa", y añadió que también cree que China retrasará sus restricciones sobre las tierras raras "durante un año, mientras las reexaminan".

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 (0,3%) subía en el margen a niveles récord, al igual que el FTSE 100 de Londres (0,1%). Por su parte, Asia vio un boom de compras de acciones. El japonés Nikkei (2,5%) alcanzó nuevos máximos históricos y el CSI 300 (1,1%) de China continental logró su mayor nivel desde enero de 2022. También avanzó el Hang Seng (1,1%), todavía a cierta distancia de marcar un techo.