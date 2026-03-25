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De 9.800 a 12.785 puntos: los escenarios de Bci Corredor de Bolsa para el IPSA

El escenario base de la firma es un selectivo en 11.900 puntos, incorporando un ajuste en las expectativas de crecimiento de utilidades desde 20% a 15,2%,

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 25 de marzo de 2026 a las 17:00 hrs.

Bci IPSA Bolsa chilena gobierno Sofía Fuentes
<p>De 9.800 a 12.785 puntos: los escenarios de Bci Corredor de Bolsa para el IPSA</p>

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