De 9.800 a 12.785 puntos: los escenarios de Bci Corredor de Bolsa para el IPSA
El escenario base de la firma es un selectivo en 11.900 puntos, incorporando un ajuste en las expectativas de crecimiento de utilidades desde 20% a 15,2%,
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Sin quedarse fuera de la contingencia nacional, Bci Corredor de Bolsa realizó este miércoles un seminario para sus clientes, donde abordó el desempeño del mercado local, enmarcado en un escenario de elevada incertidumbre geopolítica y ajustes en las variables macroeconómicas.
A juicio del subgerente de estrategia de Bci Corredores de Bolsa, Alexis Osses, el desempeño del IPSA en los próximos meses estará determinado por una combinación de factores externos e internos.
Entre los más relevantes están las decisiones -que ya comenzó a tomar- el Presidente José Antonio Kast en su denominado “Gobierno de emergencia”, como por ejemplo, las medidas para enfrentar el alza del combustible a nivel internacional.
Pero además, uno de los catalizadores alcista que consideró el ejecutivo de Bci Corredor de Bolsa como más relevante es la eventual rebaja del impuesto corporativo desde 27% a 23%, la que, de concretarse, tendría un impacto directo en la utilidad de las compañías, que según la firma puede ser de un upside de 5%, “e inclusive de hasta 8%” en el largo plazo, según Osses.
A nivel macro, el escenario base considera un crecimiento del PIB de 2,2%, junto con ajustes relevantes en inflación y tasa de política monetaria. En particular, la corredora de Bci elevó la proyección de inflación desde 3% a 3,3% hacia fines de año, mientras que en materia de tasas redujo la expectativa de recortes, dando paso a un escenario de mantención durante buena parte del año, en línea con un entorno internacional más volátil.
Escenarios para el IPSA
En línea con lo anterior, el subgerente de estudios de la firma, Marcelo Catalán, el escenario base para el IPSA se ubica en torno a 11.900 puntos, incorporando un ajuste en las expectativas de crecimiento de utilidades desde 20% a 15,2%, producto de las mayores presiones inflacionarias, volatilidad cambiaria y un menor dinamismo económico.
En el desglose por metodologías, los modelos top-down -basados en variables macroeconómicas- arrojó niveles en torno a los 11.000 puntos, mientras que las valorizaciones bottom-up, que incorporan perspectivas de más largo plazo, elevaron el target base hacia los 12.785 puntos, mientras que el escenario "favorable" en esa categoría es de 13.500.
Hacia el lado negativo, el escenario contempla niveles cercanos a 9.800 puntos, e incluso inferiores en un escenario de estrés más severo, con crecimiento de utilidades bajo el 10% e impactos más persistentes de los shocks externos.
Pese a la dispersión, Catalán enfatizó que existe una asimetría favorable en los retornos: “De todas maneras bajo el escenario base y la mayoría de los escenarios hasta acercarse al escenario negativo, tenemos una rentabilidad que sigue siendo atractiva para el IPSA”, aseguró.
¿Dónde están las oportunidades?
De acuerdo con Bci, el sector commodities aparece como uno de los principales motores de crecimiento, favorecido por precios internacionales aún elevados. A esto se suma la banca, que se vería beneficiada por mayores niveles de inflación, lo que impacta positivamente sus márgenes.
En contraste, dentro del retail se observa un comportamiento más heterogéneo: mientras supermercados muestran mayor resiliencia, las tiendas por departamento aparecen más expuestas a la debilidad del consumo.
El sector eléctrico, en tanto, presenta valorizaciones castigadas, aunque con perspectivas de recuperación hacia la segunda mitad del año, apoyadas por mejores condiciones operativas.
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