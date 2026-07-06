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Dólar abre con leve alza mientras la divisa se aprecia globalmente antes del índice ISM de servicios en EEUU

El mercado derivado ha visto un agresivo posicionamiento extranjero contra el peso chileno durante las últimas siete sesiones hasta el cierre del jueves, lapso en que la posición neta ha escalado US$ 4.500 millones en desmedro de la moneda local.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 08:44 hrs.

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<p>Dólar abre con leve alza mientras la divisa se aprecia globalmente antes del índice ISM de servicios en EEUU</p>

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