El dólar abre con leve alza sobre nivel de $930 tras cifras de comercio en EEUU

El dollar index no registraba variaciones relevantes, mientras que los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,16%, a US$ 6,24 por libra.

El precio del dólar abrió con una leve alza el martes en el mercado cambiario chileno apenas sobre la marca de los $930, en línea con una estabilización de la divisa y del cobre en los mercados internacionales.





En la apertura el dólar cotizaba a $930,50, con avance de $1,94 desde el cierre del lunes. El dollar index no registraba variaciones relevantes, mientras que los futuros del cobre en el mercado Comex subían 0,16%, a US$ 6,24 por libra.





El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó poco antes de la apertura que el déficit comercial en mayo​ ​registró un saldo de US$ 77,6​ miles de millones. Un sondeo de Reuters entre 37 economistas había previsto que el déficit se situara en US$ 78,5 miles de millones​ en mayo.



