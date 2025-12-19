Dólar abre plano mientras agentes procesan la subida de tasas en Japón y el sorpresivo menor IPC de EEUU en noviembre

El tipo de cambio viene de cerrar con una fuerte caída y quedar al borde de mínimos desde octubre de 2024, por el dato de inflación estadounidense, unido a lo que mostró anteriormente el Informe de Política Monetaria de diciembre en Chile.

El dólar abrió estable este viernes, mientras la divisa se apreciaba globalmente por cuestiones propias de Japón, donde el banco central subió las tasas de interés. Los últimos datos de inflación siguen dando qué hablar en el mercado.

La paridad dólar-peso cotizaba a $ 911 en los primeros negocios. Viene de cerrar con una fuerte caída y quedar al borde de mínimos desde octubre de 2024, por el bajo IPC de noviembre en Estados Unidos, unido a lo que mostró anteriormente el Informe de Política Monetaria de diciembre en Chile.

El dollar index avanzaba 0,3% gracias a la fuerte depreciación del yen japonés (-1,1%), mientras las tasas largas subían en todas las principales economías. El cobre transado en Londres no mostraba cambios relevantes.

Dudas y expectativas

El Banco de Japón (BoJ, sigla en inglés) subió las tasas a máximos de tres décadas, lo que en principio es favorable para el yen, pero la decisión de este viernes ya estaba incorporada en los precios. Más aún, el mercado esperaba una orientación más clara y decidida sobre próximas alzas, frente al tono relativamente vago que tuvieron el BoJ y su gobernador.

Volviendo al asunto de los precios al consumidor estadounidenses, si bien confirmó la idea de que la Reserva Federal debiese seguir bajando las tasas, también generó un aire de duda, ya que desde un principio se supo que vendrían afectados por las dificultades que causó el histórico cierre de Gobierno de 44 días en la recolección de datos.

"Normalmente, una sorpresa de este tipo provocaría una reacción considerable en los mercados. Sin embargo, dados los conocidos problemas de calidad derivados del reciente cierre del Gobierno y las probables rebajas del Black Friday durante el período de la encuesta, los operadores parecen haber descartado el informe por considerarlo sin sentido. De hecho, el dollar index cerró sin cambios ese día", publicó Monex.

"Este viernes no hay previstas publicaciones de datos importantes en EEUU, por lo que es probable que los temas generales del mercado impulsen al dólar global. Dado que muchos inversionistas están terminando el año, cualquier movimiento adicional del dólar dependerá probablemente de si el apetito por el riesgo prolonga el repunte de ayer, o si vuelve la cautela antes de la próxima ronda de datos limpios de EEUU en enero", continuó.