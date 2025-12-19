Bolsa chilena vuelve a subir con impulso de SQM, pero camina a cerrar a la baja su semana post electoral

De mantenerse en estos niveles, el IPSA terminaría la semana con una caída de alrededor de 1,3%, ya que hubo tres días seguidos de toma de utilidad tras confirmarse la victoria presidencial de José Antonio Kast. A partir del martes, la tendencia se insertó en una venta de acciones a escala internacional.

La Bolsa de Santiago seguía recuperando algo más del terreno perdido, al final de una semana post electoral que estuvo muy marcada por las liquidaciones en la recta final antes de 2026.

El S&P IPSA subía 0,7% hasta los 10.260,62 puntos en los primeros negocios de este viernes, con apoyo de las acciones de SQM-B (2,1%), Mallplaza (1,3%) y Andina-B (1,2%). La bolsa chilena cerró ayer con ganancias.

De mantenerse en estos niveles, el índice cerraría la semana con una caída de alrededor de 1,3%, ya que hubo tres días seguidos de toma de utilidad tras confirmarse la victoria presidencial de José Antonio Kast. A partir del martes, la tendencia se insertó en una venta de acciones a escala internacional.

Mirando hacia afuera, en el mercado derivado, los futuros del Nasdaq 100 subían 0,2%, los del S&P 500 ganaban 0,1% y los del Dow Jones se estabilizaban. Los índices bursátiles europeos no tenían cambios relevantes.

Qué pasó en Japón

Al cierre de Asia, el Nikkei de la bolsa de Tokio subió 1%, después de que el Banco de Japón (BoJ, sigla en inglés) elevara su tasa clave a máximos de tres décadas. El movimiento se esperaba, pero, al confirmarse, el rendimiento soberano del país a 10 años alcanzó la marca de 2% por primera vez desde 1999.

"Se trata de un hito simbólico que marca un cambio con respecto a la larga historia de caída de los precios (deflación) que ha vivido Japón", explicó el analista de mercados de Oanda, Zain Vawda. "Los inversionistas también estaban de buen humor, por el buen desempeño de las acciones tecnológicas estadounidenses en la jornada anterior".

En China, el hongkonés Hang Seng avanzó 0,8% y el continental CSI 300 ganó 0,3%. Para todos fue, eso sí, una semana de pérdidas, especialmente para el Nikkei, que se contrajo 2,6% en estos cinco días.

El yen japonés se debilitó fuertemente este viernes a pesar de las novedades, ya que el BoJ no entregó orientaciones firmes sobre lo que viene, por lo que los operadores no ven subidas inminentes como una amenaza real. Según los precios de los swaps, la próxima vendría más hacia la segunda mitad de 2026.