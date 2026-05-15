Informe revela que Chile se mantiene entre los mercados menos complejos para invertir en América Latina

Según TMF Group, el país se mantuvo en el puesto 20 entre 81 jurisdicciones, mejor posicionado que México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

Un informe de la consultora internacional TMF Group estableció que Chile está mejor posicionado para realizar negocios que buena parte de América Latina.

El reporte, que mide la complejidad corporativa 2026 a nivel global, si bien ubicó a Chile en el puesto 20 entre 81 jurisdicciones, está lejos del top 10 donde sí entraron seis economías latinoamericanas: México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

El informe analizó 292 indicadores vinculados a contabilidad, impuestos, gestión legal, empleo y recursos humanos, con foco en los costos operativos que enfrentan las empresas para cumplir con cada marco normativo.

TMF concluyó que operar en Chile sigue implicando desafíos administrativos, mayores exigencias regulatorias y plazos más largos para iniciar operaciones.

“Chile sigue destacando en la región por la estabilidad de su entorno empresarial, lo que entrega certezas relevantes para los inversionistas internacionales. Pero, también, esta estabilidad convive con una creciente complejidad operativa, especialmente en materia regulatoria y de cumplimiento”, afirmó la global entity management market head latin america de TMF Group Chile, Rosario Arriagada.

En las puntas del ranking, Grecia volvió a ubicarse como la jurisdicción más compleja del mundo para hacer negocios, seguida por México, que escaló al segundo lugar y se consolidó como el mercado latinoamericano con mayores trabas operativas.

En la vereda opuesta, Islas Caimán se mantuvo como la economía menos compleja del índice, acompañada por Dinamarca reconocida por su entorno regulatorio estable, enfoque en la innovación y liderazgo en materia de igualdad social.

"La sólida infraestructura digital del país elimina barreras tecnológicas y favorece operaciones eficientes y fluidas. Si bien abrir una cuenta bancaria puede resultar complicado, especialmente sin financiamiento local, se trata de un obstáculo manejable dentro de un mercado por lo demás favorable", afirmó el reporte.

Tecnología ayuda, pero no elimina la fragmentación

Uno de los datos más relevantes del informe fue la contabilidad. La adopción de tecnología está agilizando la constitución y operación de empresas mediante el reporte electrónico, digitalización de procesos gubernamentales, facturación electrónica, firma digital y reducción de carga administrativa.

Pero el avance, explicó el informe, no es parejo y el entorno regulatorio para multinacionales seguirá fragmentado entre regiones.

"A medida que más jurisdicciones avanzan en su digitalización, a las empresas internacionales les resulta más sencillo cumplir con los requisitos locales y operar en nuevos mercados, siempre que logren alinear adecuadamente sus sistemas y sus datos", detalló el documento.

En 2026, el 64% de las jurisdicciones exige que todas las empresas se adhieran a normas contables locales, el nivel más alto desde 2024. Y América Latina sigue marcando la pauta en exigencias más estrictas, con casos como el entramado de impuestos superpuestos de Brasil y los cambios legislativos frecuentes en Colombia. Sin embrgo, la digitalización aunque puede acortar tiempos, "no reemplaza el conocimiento local".