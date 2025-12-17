Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA se encamina a cerrar el año como la cuarta bolsa de mejor desempeño a nivel global

Solo es superada entre los emergentes por la Bolsa de Ghana, que acumula un alza de 79%, seguida por Corea del Sur con 69% y, Zambia con 66%, mientras que el índice chileno renta 52,61% en lo que va de 2025.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 17 de diciembre de 2025 a las 20:30 hrs.

Bolsa chilena IPSA Bolsas internacionales desempleo Sofía Fuentes emergentes
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Decretan arraigo nacional y firma mensual para exgerenta de Puerto Coronel tras ser formalizada por administración desleal
2
Economía y Política

Con foco en el recorte de US$ 6.000 millones: los nombres que suenan para asumir la Dipres en el Gobierno de Kast
3
Economía y Política

Reajuste del sector público: Gobierno y funcionarios estatales logran acuerdo con acotada alza salarial
4
Empresas

Inmobiliaria de Fernández León apuesta por un nuevo proyecto inmobiliario en Las Condes por US$ 79 millones
5
Mercados

Sartor: CMF rebaja multas a exdirectores y exCEO, pero mantiene históricas sanciones a Larraín y Clark
6
Mercados

Execonomista de BICE Inversiones aterriza en Capital Advisors como gerente de gestión patrimonial
7
Economía y Política

Fitch cree que el recorte de gasto que propone Kast será "desafiante" y que podría verse complicado por las bajas de impuestos
8
Mercados

Ameris se asocia con nueva fintech de fundadores de Maxxa y Xepelin para estrategia de deuda privada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete