IPSA se encamina a cerrar el año como la cuarta bolsa de mejor desempeño a nivel global

Solo es superada entre los emergentes por la Bolsa de Ghana, que acumula un alza de 79%, seguida por Corea del Sur con 69% y, Zambia con 66%, mientras que el índice chileno renta 52,61% en lo que va de 2025.

En un año marcado por la rotación de flujos hacia mercados emergentes y un renovado apetito por riesgo, la bolsa chilena vive uno de los mejores momentos de su historia.

El principal índice de la plaza bursátil local, el IPSA, se encamina a cerrar 2025 con un avance de 52,61%, que lo posiciona como la cuarta bolsa con mejor desempeño a nivel global, solo superado por las plazas de Ghana, Corea del Sur y Zambia.

Aunque este miércoles el selectivo anotó una caída de 0,5%, acumulando su tercera jornada consecutiva a la baja, el retroceso respondió a una toma de utilidades de los inversionistas tras la victoria del Presidente electo José Antonio Kast este domingo.

De esta forma, si recupera el rally previo al balotaje, el indicador podría terminar su mejor año bursátil en al menos tres décadas.

Giro político

A juicio de los analistas, el impulso del mercado en 2025 responde a una combinación de factores locales y externos.

En lo doméstico, “el avance tuvo un componente relevante de mejoras en la valorización de las compañías”, según el gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital, Miguel Gravet.

A ello, se sumó un mejor escenario para las materias primas, donde el cobre acumula un alza de 35% en el año, “lo que ayuda muchísimo a las arcas fiscales y las perspectivas para nuestra economía”, agregó la gerenta de estrategia de Nevasa, María Luz Muñoz.

Pero el factor que terminó por consolidar el rally fue el giro político que se fue proyectando durante el año y que se concretó con la victoria de Kast.

A juicio de Gravet, la incorporación gradual de una menor prima por riesgo político, a medida que las encuestas fueron haciendo más probable un giro hacia políticas promercado, se tradujeron en mejoras en la valorización de las compañías y en flujos de compra provenientes desde el extranjero.

“Este efecto se hizo muy visible durante los últimos meses. Por ejemplo, desde el 30 de septiembre hasta el viernes 12 de diciembre, el IPSA rentó más de 15% en pesos”, precisó el ejecutivo.

Corrección esperable

Desde que Kast salió electo, el selectivo local muestra una tendencia bajista por tres sesiones consecutivas y acumula caídas de 2,5%.

“Lo que se está viendo es una toma de utilidades de inversionistas que habían apostado por la renta variable anticipando el resultado del domingo”, planteó el operador de renta variable en Vector Capital, Jorge Tolosa, quien añadió que “lo que corresponde es hacer efectivas esas ganancias, vendiendo posiciones que habían sido armadas con ese objetivo”.

“Esto responde al refrán de compra con el rumor y vende con la noticia”, coincidió Muñoz.

Los analistas explican que una parte relevante de la probabilidad de que fuera electo Kast ya estaba internalizada en los precios y, con ese objetivo cumplido “son menos las variables que pueden mover al mercado”, enfatizó Muñoz.

Ahora, los operadores se mantienen a la espera de señales más claras respecto del nuevo Gobierno y la definición del gabinete.

Otra variable en juego son los datos económicos relevantes de Estados Unidos, como cifras de empleo, y la nueva ronda de reuniones de bancos centrales a nivel global.

Gravet anticipó que el IPSA “sí puede mantener un retorno cercano al crecimiento de utilidades, entre 10% y 15%, pero es poco realista extrapolar un 50% anual”.

Las ganadoras en el mundo

Por encima del selectivo chileno, las bolsas de Ghana, Corea del Sur y Zambia corren con ventaja, y anotan alzas de 79%, 69% y 66%, respectivamente en 2025.

En el caso de Ghana, el desempeño responde a una fuerte reevaluación del mercado tras un shock de confianza asociado al proceso de reestructuración de deuda de ese país, que permitió un giro desde un escenario de alta fragilidad hacia uno de mayor normalización, explicó a la analista de mercados de XTB Latam, Emanuelle Santos.

Agregó que, “en un mercado pequeño, el cambio de narrativa importa tanto como los fundamentales, ya que la demanda doméstica de fondos de pensiones e inversionistas institucionales tiende a mover el precio marginal y acelerar la expansión de valorizaciones”.

En el caso de Corea del Sur, aseguró que es un ejemplo “de un rally mayoritariamente impulsado por ingresos y reformas, porque el boom de IA reactivo el ciclo de semiconductores y elevó las perspectivas de utilidades de Samsung y SK Hynix”, ambas compañías con un gran peso en dicha plaza.

Respecto de Zambia, la analista explicó que el avance combina el impulso del cobre con una recuperación de la credibilidad macroeconómica, que reactivó el interés de los inversionistas y amplificó los movimientos del mercado.