Juan Guillermo Agüero, gerente general de BTG Pactual Chile: “Debemos ir hacia un sistema en que no haya impuesto a la ganancia de capital para nadie”

Para el ejecutivo, el proyecto de Kast requiere también de que los empresarios “den empleo, inviertan y es un esfuerzo que tiene que ser más amplio que el gobierno”.

Fueron cerca de 1.000 ejecutivos, empresarios e inversionistas los que llegaron este miércoles hasta el salón principal del Hotel W Santiago para la más reciente edición del seminario anual de BTG Pactual Chile.

Con las primeras definiciones del nuevo ciclo económico y político como telón de fondo, las conversaciones en los pasillos del centro de eventos giraron en torno al envío al Congreso del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El documento, firmado horas antes de iniciarse el seminario del banco de inversión, delineó una batería de medidas que incluyó seis propuestas generales para la actividad económica, y se transformó en el tema obligado entre los asistentes. El evento también contó con la intervención del mandatario.

En conversación con DF, el gerente general de BTG Pactual Chile, Juan Guillermo Agüero, valoró la iniciativa del gobierno entrante y se alineó con el llamado de Kast al sector privado para apoyar los esfuerzos desde La Moneda.

- ¿Cómo ve el megaproyecto del gobierno?

- Hay un diagnóstico compartido en el sentido de que llevamos un período largo de bajo crecimiento del 2%, por 12 o 13 años, en el que tenemos un desempleo alto, que hay poca inversión, por distintas causas. El proyecto se hace cargo de ese diagnóstico e intenta revertir esa situación.

- ¿Cuál será el rol del sector privado a partir de ahora?

- Se requiere también que los empresarios, el sector privado, se movilicen, den empleo, inviertan, y, por lo tanto, es un esfuerzo que tiene que ser más amplio que el gobierno. El gobierno está haciendo su parte en proponer políticas proinversión, proempleo y procrecimiento.

- ¿Cómo debería materializarse?

El sector privado tiene que cuadrarse con esta iniciativa. Echar a andar Chile es un proyecto demasiado grande para dejárselo solo al gobierno o a los políticos; el sector privado tiene que estar detrás, y apoyar haciendo inversión, dando empleo y teniendo una postura favorable a todas las iniciativas proinversión.

“Echar a andar Chile es un proyecto demasiado grande para dejárselo solo a los políticos; el sector privado tiene que estar detrás, y apoyar haciendo inversión, dando empleo y teniendo una postura favorable a todas las iniciativas proinversión”.

Impuesto a la ganancia de capital

Para Agüero, la batería de medidas “va a promover el mercado de capitales y activará los animals spirits (espíritus animales), las ganas de invertir, las ganas de volver a Chile”.

Una de las que más entusiasma al mercado es que el proyecto del gobierno contiene el viejo anhelo de eliminar el impuesto del 10% a las ganancias de capital por la enajenación de valores con presencia bursátil, es decir, con una alta liquidez y número de transacciones.

En detalle, se busca reinstaurar el régimen previo a su instauración, “bajo el cual dichas ganancias de capital eran ingresos no constitutivos de renta y, por lo tanto, no afectos a impuestos”, precisó el proyecto.

“Hay un incentivo particular de rebaja tributaria para las transacciones bursátiles, y una invariabilidad tributaria para inversiones por más de US$ 50 millones, que van en la misión de revitalizar el mercado de capitales, con más volúmenes y más número de inversionistas para el mercado local”, afirmó Agüero.

- Algunos actores del mercado han alertado que un recorte del impuesto a la ganancia de capital solo para las acciones con presencia bursátil aumentaría la brecha frente a papeles small y mid cap. ¿Lo ve así?

- Ese impuesto creó una serie de imperfecciones, porque separó las empresas grandes de las pequeñas, creando un costo capital diferenciado para grandes y pequeñas. Separó inversionistas, entre institucionales y personas naturales. Unos pagan, otros no pagan.

- ¿Cuál sería la propuesta más adecuada?

- Que no haya impuesto a la ganancia de capital del todo. Debemos ir hacia a un sistema donde no haya impuesto a la ganancia de capital para nadie, que el mercado fluya y que se cobre por los flujos, intereses y dividendos, pero no por la ganancia de capital.

Retorno de capitales de altos patrimonios

La rebaja transitoria al impuesto a la herencia es otra de las medidas que podría impulsar el dinamismo en los activos locales.

En detalle, “en las herencias y las donaciones, la tasa es bastante alta, del 25%, por lo que la gente busca otras maneras de evitar ese impuesto al patrimonio”, detalló Agüero, en una de sus intervenciones en el seminario.

“Esto puede ser un boom (en recaudación), la estimación del gobierno es muy conservadora, porque en conversaciones con family offices y con grandes empresarios de este país, traspasar la propiedad (de activos) a segundas e incluso terceras generaciones es relevante”, añadió el CEO de BTG, durante uno de los paneles.

- ¿Cómo va a impactar el megaproyecto al retorno de capitales?

- Hay un incentivo a traer mucho dinero (de altos patrimonios) que se fue de Chile, a que vuelva. Entonces, del punto de vista del mercado de capitales, eso va a significar más flujo, más inversión.