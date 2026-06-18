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Las acciones de SpaceX cierran su primera semana de cotización con una subida de 37% desde el precio de su oferta de apertura, ¿qué viene ahora?

La mayor apertura bursátil de la historia no fue inmune a la volatilidad bursátil que suele afectar a las grandes empresas tras su salida a bolsa.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 17:33 hrs.

SpaceX Oferta Pública Inicial nasdaq Acciones recomendación de acciones
<p>Las acciones de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk cayeron un 3,6% el jueves a US$ 185. (Foto: Reuters)</p>

Las acciones de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk cayeron un 3,6% el jueves a US$ 185. (Foto: Reuters)

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