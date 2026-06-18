Las acciones de SpaceX cierran su primera semana de cotización con una subida de 37% desde el precio de su oferta de apertura, ¿qué viene ahora?

Las acciones de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk cayeron un 3,6% el jueves a US$ 185. (Foto: Reuters)

La mayor apertura bursátil de la historia no fue inmune a la volatilidad bursátil que suele afectar a las grandes empresas tras su salida a bolsa.

Las acciones de SpaceX cerraron al alza en su primera semana de cotización, a pesar de que su accidentada trayectoria demostró que la mayor apertura bursátil de la historia no era inmune a la volatilidad bursátil que suele afectar a las grandes empresas tras su salida a bolsa.

Las acciones de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk cayeron un 3,6% el jueves a US$ 185, acumulando un descenso del 8,3% en dos días. Aun así, la compañía finalizó su primera semana de cotización como empresa pública un 37% por encima del precio récord de US$ 135 de su oferta pública inicial. La capitalización bursátil total de la compañía al cierre fue de US$ 2,4 billones, lo que la convierte en la sexta empresa más grande del mundo.

"Tras una racha como esta, un par de días de baja parecen más un signo de agotamiento que de un problema fundamental. Hubo un movimiento casi vertical tras la salida a bolsa, muy poca flotación, y en algún momento los compradores simplemente necesitan un respiro", declaró Dave Mazza, director ejecutivo de Roundhill Financial. “El nivel que me interesa es el precio de salida a bolsa de US$ 135, y mientras estemos muy por encima de él, interpreto esto como que la acción está asimilando una semana intensa, en lugar de algo que deba preocupar a la gente”.

El trading minorista está influyendo en la volatilidad de los movimientos, después de que a este grupo se le asignara aproximadamente el 20% del total de acciones ofrecidas en la salida a bolsa. Los inversionistas minoristas fueron grandes compradores netos de SpaceX en sus primeros días de cotización, invirtiendo más en las acciones de la compañía que en otras favoritas como Nvidia Corp.

El miércoles, el grupo redujo su participación, con flujos netos estables durante la mayor parte del día y finalizando con una pequeña compra neta de US$ 2,3 millones al cierre del mercado, según datos de Vanda Research. El jueves, este grupo registró ventas netas de US$ 3,5 millones en los primeros 10 minutos de la sesión, antes de que los flujos se estabilizaran y volvieran a terreno positivo.

La volatilidad debería continuar

Según Michael Monaghan, socio y gestor de cartera de Founder Funds en Dallas, que posee acciones de SpaceX, es probable que la volatilidad continúe, ya que los inversores sopesan altas expectativas de crecimiento de ingresos futuros sin un camino claro para alcanzarlas.

"Nos sentimos muy cómodos con esta acción porque preveíamos ingresos de US$ 200.000 millones en 2030", afirmó, señalando estimaciones aún mayores en otros lugares. "Pero, literal y figuradamente, se necesita un cohete para conseguir esos ingresos".

Andrew Beale, de Arete Research, inició la cobertura de la acción el jueves con una recomendación de compra y un precio objetivo de US$ 401, lo que implica que su valor se duplicará con creces respecto a su cotización actual.

"Creemos que los fundamentos y el potencial de crecimiento a largo plazo de SpaceX impulsarán el interés de los inversionistas", declaró Beale. Si bien prevé que la empresa superará los US$ 200.000 millones en ingresos para 2030, advirtió que el camino no será necesariamente fácil.

“El espacio es un entorno complejo y los plazos pueden sufrir retrasos debido a anomalías en los lanzamientos, desafíos técnicos, preocupaciones medioambientales y muchos otros factores, por lo que todas las estimaciones deben tomarse con mucha cautela”, añadió.

Mientras tanto, los banqueros de SpaceX se preparan para reunirse con inversores para una posible emisión de bonos que se estima en al menos US$ 20.000 millones, según informó Bloomberg News, citando a personas con conocimiento del asunto.

Impulso por índices

A pesar de unas sesiones de negociación turbulentas, las acciones podrían recibir cierto impulso gracias a su inclusión en índices en las próximas semanas. SpaceX podrá incorporarse al índice Nasdaq 100 tras 15 días de cotización, gracias al cambio en las normas de Nasdaq Inc. que permite una entrada más rápida a las OPV de grandes empresas. Por supuesto, si SpaceX se incorpora al Nasdaq 100, probablemente tendrá una ponderación reducida en el índice inicialmente. Próximamente también podrá incluirse en los índices FTSE Russell y MSCI Inc.

Como resultado, se prevé que alrededor del 30% de las acciones en circulación de SpaceX estén en manos de inversores pasivos tan solo dos semanas después de la OPV, según Intropic, proveedor de previsiones de reequilibrio de índices. Esta demanda, sumada a su baja flotación —ya que las restricciones impiden a los directivos vender acciones durante meses—, podría ejercer presión al alza sobre las acciones de SpaceX.

“Ya se están viendo ETF y otros instrumentos que intentan capturar alguna forma de SpaceX”, dijo Ann Miletti, directora de inversiones en renta variable de Allspring Global Investments. “No creo que el cambio sea tan drástico. Obviamente, los inversionistas que se centran en los índices de referencia, y si están involucrados en crecimiento o tecnología, se preguntan: ‘¿Cómo me posiciono si esto entra en algún índice de referencia?’. Así que ese es el factor principal que suele impulsar cierto volumen”.

La historia demuestra que la negociación puede ser muy turbulenta para las OPV de megacapitalización: la caída máxima promedio desde el cierre del primer día es del 55% durante el primer año de la acción, según un análisis de Truist Wealth.

Pero con la ganancia semanal al cierre del jueves, las acciones de SpaceX superaron el rendimiento promedio de la primera semana de 30 importantes OPV tecnológicas estadounidenses de los últimos 15 años, según Truist Advisory Services.

“Todavía hay mucha volatilidad en el mercado”, dijo Dec Mullarkey, director general de SLC Management. “Siempre iba a haber cierto nivel de compras tácticas en esta acción. Y eso suele tardar algunas semanas en desaparecer del sistema. Así que todavía estamos en una etapa temprana de la determinación del precio para determinar cuál sería un rango de negociación razonable para la acción”.