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IPSA recupera los 10.900 puntos mientras el petróleo cae tras positivo desenlace de ronda diplomática sobre Medio Oriente

El Brent se hundía 3,6% hasta los US$ 77,7 por barril, después de que el Departamento del Tesoro anunciara que le permitirá a Irán vender crudo mientras dure la ventana de 60 días de conversaciones sobre su programa nuclear.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 12:44 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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