IPSA recupera los 10.900 puntos mientras el petróleo cae tras positivo desenlace de ronda diplomática sobre Medio Oriente

El Brent se hundía 3,6% hasta los US$ 77,7 por barril, después de que el Departamento del Tesoro anunciara que le permitirá a Irán vender crudo mientras dure la ventana de 60 días de conversaciones sobre su programa nuclear.

Varias de las principales bolsas empezaron la semana con el pie derecho, viendo que hubo progresos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aun en medio de las mayores tensiones que precedieron esta instancia.

El S&P IPSA chileno subía 0,5% a 10.946,03 puntos al inicio de la tarde de lunes, encabezado por ILC (4,5%), Entel (3,4%) y Engie (3%), y también gracias a la contribución de Bci (2%) y Banco de Chile (1,8%), acciones más ponderadas y con buen desempeño en la sesión.

Eso sí, SQM-B (-2,7%) hacía un fuerte contrapeso, tras la caída que registró el litio este lunes en la jornada asiática. En otras noticias sobre la empresa, Pampa Investments (antes conocida como "Oro Blanco"), se hizo el jueves con cerca de $ 980 millones en acciones serie B, una más de las varias compras que ha realizado en el último tiempo.

También Falabella (-1,3%) presionaba hacia abajo. Este lunes se supo que $ 18.200 millones de un gran paquete accionario negociado el viernes correspondió a una venta del director Juan Del Río Goudie, con el que se desprendió de 0,12% de la propiedad del retailer.

Bolsas internacionales

Por su parte, Wall Street, volvió de su fin de semana largo con el sector tecnológico presionando hacia abajo. El Nasdaq perdía 1,3%, y así el S&P 500 retrocedía 0,4%, mientras que el Dow Jones subía 0,3%. Los rendimientos del Tesoro cotizaban con alzas de alrededor de 5 puntos base (pb).

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 ganó 0,3%, mientras que, tras la renuncia del primer ministro británico, Keir Starmer, el FTSE 100 de Londres aumentó 0,7%. Contrario a EEUU, las principales tasas soberanas del Viejo Continente aflojaron entre 3 y 5 pb.

Al cierre de las bolsas asiáticas, el CSI 300 de China continental subió 2,4% a su mayor nivel desde finales de 2021, mientras que el japonés Nikkei escaló 1,6% a un nuevo récord. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,7%.

El petróleo Brent se hundía 3,6% a US$ 77,7 por barril, después de que la ronda de conversaciones entre las delegaciones de EEUU e Irán terminara con "progresos alentadores", según los mediadores del proceso, al haber acordado un mecanismo de enlace para prevenir violaciones del alto al fuego por parte de Israel o Hezbolá en el Líbano.

El camino no fue fácil, ya que, debido al persistente intercambio de fuego entre las fuerzas israelíes y el grupo militante apoyado por Irán, el viernes el principal titular era que Teherán había suspendido las conversaciones, y poco después el régimen persa dijo haber cerrado el estrecho de Ormuz. Desde el lado estadounidense, Donald Trump amenazó con volver a los bombardeos.

El acuerdo de paz firmado la semana pasada contempla una tregua en todo los frentes, incluyendo el Líbano, para abrir una ventana de 60 días de conversaciones más detalladas sobre el programa nuclear iraní. El Departamento del Tesoro autorizó este lunes una exención de sanciones que le permitirá a Irán vender petróleo mientras dure este período.

Como cada último tramo del mes, el calendario económico trae cifras de crecimiento e inflación en EEUU. Este jueves se publicará la tercera y última lectura oficial del PIB en el primer trimestre, junto con las cifras de consumo y gasto personal de mayo, reporte que incluye el "indicador de precios favorito de la Reserva Federal".

Tras el comentado debut de Kevin Warsh al mando del banco central la semana pasada, los operadores están dando por hecho que subirá las tasas en 25 pb tan pronto como en septiembre, y consideran altamente probable que al cierre de año la tasa clave se haya incrementado en 50 pb.