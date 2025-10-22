Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

AFP fichan a head hunter C Group para la búsqueda de directores de cara a las juntas de accionistas 2026

La firma levantará perfiles y nombres idóneos. Entre las empresas para las que potencialmente deberían encontrar candidatos están Latam Airlines, Parque Arauco y Santander.

Por: María Paz Infante

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 20:15 hrs.

Pensiones AFP accionistas María Paz Infante junta de accionistas Directorio junta directiva
<p>Con 12 años dedicados al hunting, Beatriz Birrell es una de las socias de la firma. Rose Marie Blanc es una de las socias de C Group y suma 17 años como head hunter. La socia Magdalena Fernández se especializa en selección en el rubro servicios financieros. El socio Jorge Marín tiene una larga trayectoria en empresas del mercado financiero.</p>

Con 12 años dedicados al hunting, Beatriz Birrell es una de las socias de la firma. Rose Marie Blanc es una de las socias de C Group y suma 17 años como head hunter. La socia Magdalena Fernández se especializa en selección en el rubro servicios financieros. El socio Jorge Marín tiene una larga trayectoria en empresas del mercado financiero.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Piden la quiebra de operador de heladerías Savory y cadena Pollo Stop: dueño dice que cumplirá “con los compromisos asumidos”
2
Economía y Política

Chile sale del fondo del ranking de sistemas tributarios menos competitivos del mundo, pero supera a países como Islandia, Bélgica, Reino Unido y Francia
3
Empresas

Consultora contradice cálculo inicial y asegura que hogares pagaron solo US$ 2 millones extra y Gobierno ultima baja de 4% en cuentas de la luz
4
Economía y Política

¿Se pueden rectificar los IPC pasados por los errores en las cuentas de la luz? La respuesta que entregó el INE
5
Empresas

Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones
6
Economía y Política

A 11 años de su inicio, último juicio de Caso SQM cierra con todos los acusados absueltos y dura derrota de la Fiscalía
7
DF LAB

MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
8
Empresas

WOM también se transforma políticamente: ficha nueva gerenta de Asuntos Corporativos y evalúa ingreso a Sofofa, ACTI y País Digital
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete