Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Pensiones
Pensiones

AFP y regulador celebran salto de Chile en ranking mundial de pensiones y proyectan que su evaluación seguirá mejorando

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías señaló que “es una buena noticia para el país que su sistema de pensiones esté bien valorado internacionalmente”.

Por: María Paz Infante

Publicado: Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 15:27 hrs.

Pensiones AFP reforma previsional regulador ranking María Paz Infante
<p>AFP y regulador celebran salto de Chile en ranking mundial de pensiones y proyectan que su evaluación seguirá mejorando</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

ENAP desvincula a un ejecutivo clave después de casi 30 años ligado a la compañía estatal
2
Empresas

Roberto Angelini: “Hay un optimismo flotando en el aire para lo que viene en el futuro cercano”
3
Mercados

Sistema de pensiones chileno vuelve a subir y se ubica en la octava posición a nivel mundial
4
Empresas

Firma neoyorquina de inversiones entra a la minería chilena con acuerdo para adquirir el 25% de dos proyectos de Capstone Copper
5
Empresas

JPMorgan recorta precios objetivo para acciones de CMPC y Copec en medio de sobreoferta de celulosa y volatilidad cambiaria
6
Economía y Política

Nuevo Gobierno entrará con un PIB per cápita por encima de los US$ 36.000
7
Economía y Política

Presupuesto 2026: Consejo Fiscal alerta que un nuevo desvío de la meta aumenta la probabilidad de superar el límite prudente de la deuda pública
8
Empresas

Cuentas de energía bajarían en enero del próximo año tras ajuste metodológico de la CNE
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete