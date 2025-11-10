Super de Pensiones oficia a las AFP e instruye que informen acciones sobre publicidad y promoción gestionadas indirectamente

El regulador también pidió detallar todas aquellas acciones que hayan sido ejercidas a través de personas que reciban financiamiento de las AFP.

La Superintendencia de Pensiones ofició este lunes a las siete AFP que componen el sistema previsional para que informen todas las acciones que han realizado en materia de publicidad o promoción que hayan sido gestionadas indirectamente.

En particular, el regulador instruyó informar toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros, que hayan sido gestionadas indirectamente.

Asimismo, pidió detallar las publicidades o promociones que hayan sido gestionada a través de personas que reciban financiamiento de las AFP.

Por otra parte, deberán informar aquellas acciones de la misma característica que hayan sido efectuadas en forma directa, que aún no haya sido informadas al regulador.

Lo anterior se dio en el marco de la polémica que generó un reportaje publicado por el medio Reportea que vinculó al economista, Bernardo Fontaine con la industria, señalando que la fundación Ciudadanos en Acción, que estaría ligada a él, habría recibido apoyo y financiamiento desde la Asociación de AFP.

Las administradoras tendrán un plazo de cinco días hábiles a contar de este 11 de noviembre, para la entrega de las respuestas al organismo fiscalizador.