Super de Pensiones oficia a las AFP e instruye que informen acciones sobre publicidad y promoción gestionadas indirectamente
El regulador también pidió detallar todas aquellas acciones que hayan sido ejercidas a través de personas que reciban financiamiento de las AFP.
Noticias destacadas
La Superintendencia de Pensiones ofició este lunes a las siete AFP que componen el sistema previsional para que informen todas las acciones que han realizado en materia de publicidad o promoción que hayan sido gestionadas indirectamente.
En particular, el regulador instruyó informar toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros, que hayan sido gestionadas indirectamente.
Asimismo, pidió detallar las publicidades o promociones que hayan sido gestionada a través de personas que reciban financiamiento de las AFP.
Por otra parte, deberán informar aquellas acciones de la misma característica que hayan sido efectuadas en forma directa, que aún no haya sido informadas al regulador.
Lo anterior se dio en el marco de la polémica que generó un reportaje publicado por el medio Reportea que vinculó al economista, Bernardo Fontaine con la industria, señalando que la fundación Ciudadanos en Acción, que estaría ligada a él, habría recibido apoyo y financiamiento desde la Asociación de AFP.
Las administradoras tendrán un plazo de cinco días hábiles a contar de este 11 de noviembre, para la entrega de las respuestas al organismo fiscalizador.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Margarita Celis, nueva presidenta de Biobío Madera: "Queremos que la construcción en madera genere encadenamientos productivos e impulse la reactivación de los aserraderos”
En este tercer año desde el lanzamiento de la iniciativa, “pasamos de la planificación a la ejecución de proyectos”, adelanta la también gerenta de Corma Biobío y Ñuble, subrayando los programas de construcción industrializada para viviendas sociales, modelo que en el corto plazo podría ser parte de las políticas públicas.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete