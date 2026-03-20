MICP ficha a Manuela Ugarte y Paulina Espinoza para reforzar áreas de litigios y propiedad intelectual

El estudio MICP anunció la incorporación de las abogadas Manuela Ugarte Enrione y Paulina Espinoza Cendoya, con el objetivo de fortalecer sus áreas de práctica judicial y propiedad intelectual.

Ugarte es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Magíster en Derecho (LLM) de la London School of Economics and Political Science. Su trayectoria se ha centrado en la resolución de controversias civiles y comerciales, tanto en tribunales ordinarios como arbitrales, además de procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Por su parte, Espinoza es abogada de la Universidad de Valparaíso, cuenta con un Diplomado en Derecho de la Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un máster en Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la Universidad Complutense de Madrid. Con más de 10 años de experiencia, ha enfocado su práctica en propiedad intelectual, acciones por infracción de marca, competencia desleal y controversias sobre nombres de dominio.