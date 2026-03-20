MICP ficha a Manuela Ugarte y Paulina Espinoza para reforzar áreas de litigios y propiedad intelectual
Noticias destacadas
El estudio MICP anunció la incorporación de las abogadas Manuela Ugarte Enrione y Paulina Espinoza Cendoya, con el objetivo de fortalecer sus áreas de práctica judicial y propiedad intelectual.
Ugarte es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Magíster en Derecho (LLM) de la London School of Economics and Political Science. Su trayectoria se ha centrado en la resolución de controversias civiles y comerciales, tanto en tribunales ordinarios como arbitrales, además de procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Por su parte, Espinoza es abogada de la Universidad de Valparaíso, cuenta con un Diplomado en Derecho de la Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un máster en Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la Universidad Complutense de Madrid. Con más de 10 años de experiencia, ha enfocado su práctica en propiedad intelectual, acciones por infracción de marca, competencia desleal y controversias sobre nombres de dominio.
Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Industria inmobiliaria hace un llamado “urgente a la prudencia” tras caída en ventas por anuncio de suspensión del IVA
Ingevec reporta una baja de entre 30% y 40% en la comercialización. Explican que la especulación por una eventual disminución en los precios ha frenado las decisiones de compra.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete