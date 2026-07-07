El Mundial no logra impulsar la golpeada industria aeroportuaria de México
Las cifras más débiles de junio reflejan un entorno difícil para el turismo mexicano, que ha experimentado meses de escaso tráfico en medio de tarifas aéreas elevadas por el alza de los precios del combustible para aviones y a preocupaciones relacionadas con la seguridad.
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Las acciones de las operadoras aeroportuarias mexicanas cayeron este martes después de que las cifras de tráfico de junio decepcionaran las expectativas de que la Copa Mundial de la FIFA impulsaría una industria plagada de problemas.
Grupo Aeroportuario del Pacífico registró una contracción del 5,1% en el número de pasajeros en sus terminales con respecto al año anterior, quedando un 14,9% por debajo de las estimaciones de Bradesco BBI. Por su parte, Grupo Aeroportuario del Sureste reportó una caída del 8,5% en el tráfico total de pasajeros en México, siendo el segmento internacional el que experimentó el mayor descenso.
“El mercado no iba a prestar mucha atención al desempeño del tráfico durante el mes de la Copa Mundial de la FIFA, ya que se suponía que sería un impulso puntual”, escribió Rodolfo Ramos, analista de Bradesco BBI, en un informe. “Sin embargo, ahora que los tres grupos aeroportuarios mexicanos han publicado sus cifras de tráfico de junio, es evidente que los obstáculos que han afectado al sector probablemente tardarán más en disiparse”.
Las cifras más débiles de junio reflejan un entorno difícil para el turismo mexicano, que ha experimentado meses de escaso tráfico aeroportuario en medio de tarifas aéreas elevadas debido al aumento de los precios del combustible para aviones y a preocupaciones relacionadas con la seguridad tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante más buscado de México, en febrero.
En aquel entonces, grupos criminales levantaron bloqueos, quemaron vehículos y atacaron negocios en represalia por el asesinato de El Mencho, interrumpiendo los viajes en varias ciudades y provocando que gobiernos extranjeros, incluidos Canadá y Estados Unidos, emitieran advertencias de viaje.
“El sector turístico de México sigue viéndose afectado por problemas que persisten más de lo que inicialmente esperábamos, como las limitaciones en la oferta de asientos debido a la lenta recuperación de los motores P&W, las preocupaciones en torno a la inseguridad, las políticas de inmigración de Estados Unidos, el sargazo en el Caribe y el reciente aumento en los precios del combustible para aviones”, agregó.
Las acciones de las tres compañías cayeron durante la jornada bursátil mexicana del martes, con ASUR a la cabeza de las pérdidas. Las acciones de OMA cayeron hasta un 5,2%, mientras que las de GAP bajaron un 5,8%, representando todas ellas las mayores pérdidas del índice Mexbol.
Los operadores aeroportuarios mexicanos caen y se quedan rezagados con respecto al índice Mexbol.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte fue el único operador que registró cifras positivas en junio, con un crecimiento del 2,1% en el tráfico total de pasajeros. Sin embargo, las cifras estuvieron por debajo de las expectativas de Bradesco BBI, y Ramos señaló que el repunte previsto relacionado con el Mundial y la recuperación general de la demanda fueron más moderados de lo esperado.
Para Ramos, la tan esperada recuperación del tráfico aeroportuario podría ser más gradual de lo previsto, y ve cierto riesgo a la baja en sus estimaciones para este año tras los débiles datos de junio.
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