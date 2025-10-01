Click acá para ir directamente al contenido
Futuros de Wall Street caen y el oro rompe récord sobre US$ 3.900 por onza en el inicio del cierre del gobierno en EEUU

Se espera que el impacto del cierre del gobierno estadounidense sea limitado. La medida llevará a una reducción y demora en servicios públicos, incluyendo el procesamiento de visas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 1 de octubre de 2025 a las 07:30 hrs.

