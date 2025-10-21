Click acá para ir directamente al contenido
Los futuros de Wall Street operan con caídas moderadas a la espera de resultados de empresas

El oro y las acciones hacen una pausa en el rally, mientras que el dólar repunta frente a las principales monedas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 21 de octubre de 2025 a las 07:30 hrs.

oro dólar tierras raras Brasil Australia Trump japon mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil rally Estados Unidos Marcela Vélez-Plickert
