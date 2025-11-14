Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Los mercados extienden las pérdidas en una ola de aversión al riesgo por temor a pausa de los recortes de la Fed

Acciones, metales y bitcoin sufren fuertes caídas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 07:30 hrs.

Wall Street FED tasas de interés Acciones oro cobre Chile mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Estados Unidos Marcela Vélez-Plickert
<p>Los mercados extienden las pérdidas en una ola de aversión al riesgo por temor a pausa de los recortes de la Fed</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
2
Mercados

Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
3
Regiones

Operadores de buses rurales de cuatro regiones dejarán de ofrecer tarifas para estudiantes y adultos mayores desde el 1 de enero
4
Empresas

Huelga de pilotos de Latam continúa: asesor legal del sindicato pide "que la empresa recapacite"
5
Regiones

Puente Industrial: alcalde de San Pedro de la Paz se suma a vecinos y anuncia que municipio también recurrirá a la justicia para frenar cobro del TAG
6
Empresas

Agitación en sindicatos mineros: Supervisores remotos de Lundin votan la huelga y grupo de mina de los Luksic adelanta su rechazo a última oferta
7
Regiones

Fernando Chiffelle, el empresario de Tarapacá que está revolucionando la agricultura local plantando azafrán en la Pampa del Tamarugal
8
Empresas

Falabella advierte impacto "acotado" en ventas de 2025 por menor afluencia de argentinos y jornada electoral
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete