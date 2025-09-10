Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Wall Street se prepara para marcar nuevos récords tras históricos resultados de Oracle

Bonos, dólar e incluso metales como el oro y el cobre operan con ligeras variaciones.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 07:30 hrs.

Wall Street aranceles FED inflación rusia UE Trump Bolsonaro Chile mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil acciones Estados Unidos tecnología medio oriente conflictos internacionales Marcela Vélez-Plickert
<p>Wall Street se prepara para marcar nuevos récords tras históricos resultados de Oracle</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El remezón en el comercio por el alto número de transferencias a cuentas que reveló el SII
2
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
3
Empresas

Gigante brasileña Marcopolo adquiere un 40% de fabricante de buses eléctricos chilena Reborn
4
Empresas

Sociedad de Southern Cross que controla terrenos de estaciones Aramco sale oficialmente a la venta
5
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
6
Empresas

Se desata disputa por licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago
7
Empresas

Territoria busca levantar un imperio de mercados urbanos y evalúa ocho nuevos proyectos en distintas ciudades del país
8
Mercados

Altos patrimonios aumentan presencia en multifamily offices en búsqueda de planes de sucesión
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete