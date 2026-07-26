Alertas preventivas por desborde de ríos, cortes de luz y riego de trombas marcan el domingo de lluvias en la zona central

En Ñuble, más de 6.400 clientes se mantienen a oscuras. El delegado provincial en la zona, atribuyó el daño al colapso de fosas sépticas en zonas rurales.

Desbordes de ríos en las regiones del Maule y Biobío, y miles de clientes sin luz en Ñuble marcaron la jornada del domingo en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro – sur del país. A raíz del aumento en los caudales, las autoridades regionales y Senapred han mantenido el monitoreo constante de los causes en las distintas zonas del país, así como también el comportamiento de las marejadas y el viento en las zonas costeras, donde las condiciones son propicias para la formación de trombas marinas.

En la Región del Biobío, una nueva crecida del caudal del río Pichilo, en la comuna de Arauco, obligó a la dirección regional de Senapred a declarar alerta roja en la zona. De acuerdo a la información entregada por el organismo y las mediciones de la estación hidrométrica de la Dirección General de Aguas (DGA), el afluente superó el umbral rojo, poniendo en riesgo a los sectores aledaños.

Aumentos de caudal

En tanto, Senapred Ñuble, decretó Alerta Amarilla para las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo debido a la crecida del río Chillán. La medida se activó luego de que un informe de la DGA advirtiera que el caudal alcanzó el umbral amarillo en la estación hidrométrica “Esperanza 2”, lo que eleva el riesgo de desbordes para los sectores aledaños al curso de agua.

De manera simultánea, la provincia de Curicó, Región del Maule, la intensidad de los caudales ha afectado a varios cursos de agua en la zona, poniendo al límite la infraestructura logística de distintos puntos.

De acuerdo a los reportes de la Delegación Presidencial Provincial, la situación hídrica obligó activar Alerta Roja en el río Palos, que en su unión con el Colorado mantiene un caudal de 216,56 metros cúbicos por segundo. Otros caudales el río Mataquito registró 722,57 metros cúbicos por segundo; el río Lontué, en Puente El Yacal aumentó a 318,57 metros cúbicos por segundo, y el río Teno se mantuvo en 157,14 metros cúbicos por segundo. En tanto, el río Mataquito, a la altura de Licantén, alcanzó un flujo de 795,70 metros cúbicos por segundo, forzando la activación de una Alerta Amarilla Preventiva.

Este aumento de caudales ha afectado la conectividad en rutas turísticas, producto del bloqueos en las vías. Es el caso del parque Radal Siete Tazas, en la comuna de Molina, la Ruta J-55 en Romeral y caminos secundarios en Vichuquén están cerrados por caída de material rodante y árboles.

Clientes sin luz

El sistema frontal mantiene además a uno 80 clientes de la provincia de Curicó sin suministro eléctrico. Las lluvias prolongadas, mantienen en la Región de Ñuble a 6.465 personas afectadas. Según declaró el delegado presidencial en la zona, Diego Sepúlveda y basándose en informes de Senapred en la región, esta cantidad de damnificados se debe, en gran medida, al colapso masivo de fosas sépticas y a las severas fallas en los sistemas de servicios sanitarios rurales.

La pérdida de la infraestructura sanitaria crítica obligará al Gobierno y a los municipios a canalizar fondos extraordinarios para restablecer las redes de agua, imponiendo una fuerte presión sobre la planificación económica y la inversión pública de la región.

Desde Senapred adviertieron que hasta el lunes se mantiene activa la alerta por condiciones propicias para la conformacion de trombas marinas en las costas de las regiones desde Maule hasta Los Ríos.