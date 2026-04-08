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Coeva de Antofagasta votará millonario proyecto de Minera Centinela en primera sesión encabezada por nueva delegada presidencial

La comisión ambiental regional revisa hoy la continuidad operacional del Rajo Mirador y El Llano, que incluye nuevas fases de explotación y aumento de capacidad del depósito de ripios Tesoro. La iniciativa considera una inversión de US$ 7,1 millones.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 14:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta Antofagasta Minerals evaluación ambiental Minería permisos sectoriales
<p>Coeva de Antofagasta votará millonario proyecto de Minera Centinela en primera sesión encabezada por nueva delegada presidencial</p>

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