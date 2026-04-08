Coeva de Antofagasta votará millonario proyecto de Minera Centinela en primera sesión encabezada por nueva delegada presidencial

La comisión ambiental regional revisa hoy la continuidad operacional del Rajo Mirador y El Llano, que incluye nuevas fases de explotación y aumento de capacidad del depósito de ripios Tesoro. La iniciativa considera una inversión de US$ 7,1 millones.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta sesionará este miércoles por primera vez desde el inicio del nuevo gobierno, instancia en la que votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad del Depósito Ripios Tesoro” de Minera Centinela, filial de Antofagasta Minerals.

El organismo, encargado de aprobar, rechazar o condicionar los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), estará presidido a nivel regional por primera vez por la nueva delegada presidencial, Katherine López.

La iniciativa fue ingresada a tramitación el 20 de noviembre de 2024 y considera una inversión de US$ 7,1 millones. Su objetivo es dar continuidad operacional a los rajos Mirador y El Llano, mediante el desarrollo de nuevas fases de explotación minera.

Operación minera

En ese marco, el proyecto contempla la ejecución de la Fase 5 en el rajo Mirador y una nueva etapa en el rajo El Llano. En conjunto, se proyecta la extracción de mineral oxidado y sulfurado, además de material estéril, el cual será dispuesto en botaderos existentes.

Asimismo, la iniciativa incluye la habilitación y reubicación de acopios temporales de mineral, en línea con la operación actual de la faena. A ello, se suma el aumento de capacidad del Depósito de Ripios Tesoro, a través de la elevación de su altura y la extensión de su muro de contención. Dentro de sus componentes, también se considera el uso de piscinas de emergencia destinadas a la resolución de contingencias durante mantenciones de la planta SX-EW, lo que forma parte de las medidas operacionales contempladas en el proyecto.

De acuerdo con los antecedentes presentados, el objetivo es mantener la tasa de procesamiento de óxidos sin modificar la vida útil de la faena, la que se estima en 6,5 años.