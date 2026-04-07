Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Atacama
Atacama

Desierto de Atacama es nominado a los World Travel Awards 2026 como mejor destino aventura y mejor destino romántico de Sudamérica

El proceso de votación se exctenderá hasta el 12 de junio a través de la plataforma oficial de World Travel Awards. Chile participa con un total de 17 postulaciones en distintas categorías.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 13:45 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte turismo Atacama
<p>Desierto de Atacama es nominado a los World Travel Awards 2026 como mejor destino aventura y mejor destino romántico de Sudamérica</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Quiroz anuncia que esta semana se firmará decreto con cambios a Ordenanza de Urbanismo y apuesta a bajar entre 10% y 15% el precio de nuevos departamentos
2
Empresas

Foco de Kast en seguridad y control migratorio atrae a grupo de defensa de Emiratos Árabes Unidos a Chile
3
Empresas

ANP se reúne con ministra Sedini y cuestiona servicios de clipping y deuda del Servel con la prensa
4
Mercados

Superintendente de Pensiones se reúne con las AFP para evaluar la implementación de los fondos generacionales
5
Regiones

EFE inicia fase de pruebas de sus 10 nuevos convoyes destinados a reforzar servicio del Biotren, en el Gran Concepción, con casi US$ 60 millones de inversión
6
Empresas

Justicia admite reclamación de comunidad indígena contra proyecto de cobre y oro de US$ 260 millones
7
Mercados

El ejecutivo de confianza de Leonidas Vial que liderará gestión patrimonial de LarrainVial
8
Regiones

Consorcio Lechero proyecta que Chile dejaría de ser un importador neto de lácteos en una década
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete