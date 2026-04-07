Desierto de Atacama es nominado a los World Travel Awards 2026 como mejor destino aventura y mejor destino romántico de Sudamérica

El proceso de votación se exctenderá hasta el 12 de junio a través de la plataforma oficial de World Travel Awards. Chile participa con un total de 17 postulaciones en distintas categorías.

El Desierto de Atacama vuelve a posicionarse en el circuito turístico internacional, tras ser nominado nuevamente a los World Travel Awards 2026, en dos categorías, como mejor destino aventura y mejor destino romántico en Sudamérica, reafirmando su presencia sostenida en estos premios.

El desierto más árido del mundo ha acumulado reconocimientos como destino romántico de Sudamérica en años anteriores, manteniendo una presencia constante en esta categoría desde 2018.

El proceso de votación se exctenderá hasta el 12 de junio a través de la plataforma oficial www.worldtravelawards.com. Para participar, las personas deben registrarse, crear una cuenta y validar su correo electrónico antes de emitir sus preferencias en las distintas categorías.

Atacama mantiene su atractivo apoyado en una oferta turística que se articula desde San Pedro de Atacama hacia distintos sectores del desierto. Entre ellos destacan el Valle de la Luna, las lagunas altiplánicas, el Valle de Catarpe, Toconao y el Valle de Jere, a los que se suman destinos como Chiu Chiu, Lasana, el oasis de Calama, los géiseres del Tatio y diversos salares.

Durante 2026, San Pedro de Atacama también fue incluido en la primera edición de los Forbes Travel Awards, alcanzando el puesto 15 en la categoría “Top”, en función de su infraestructura turística y la experiencia ofrecida a los visitantes.

Nominaciones a nivel nacional

La nominación se da en un contexto en que Chile participa con un total de 17 postulaciones en distintas categorías. En la edición 2025, el país obtuvo distinciones en turismo aventura, destino romántico, destino verde, destino de naturaleza y destino de cruceros, resultados que consolidan su posicionamiento internacional.

Entre las categorías en competencia para Chile figuran mejor destino turismo aventura, destino de cruceros, destino gastronómico, destino cultural, destino verde, destino de naturaleza, destino de viajes juveniles y destino de avistamiento de ballenas. A ellas se suman categorías vinculadas a ciudades, donde Santiago aparece nominado en mejor ciudad, destino cultural, destino de festivales y eventos, reuniones y conferencias y turismo deportivo. Además, en la categoría de mejor atracción turística, el Desierto de Atacama también figura entre los nominados, mientras que en mejor oficina de turismo participa Sernatur.

Circuito global de turismo

Los World Travel Awards fueron creados en 1993 con el objetivo de distinguir la excelencia en la industria turística a nivel global y forman parte de un circuito global que incluye ceremonias en distintos continentes, donde se reúnen autoridades, empresas y actores clave de la industria turística, consolidándose como una de las principales instancias de reconocimiento del sector.