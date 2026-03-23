Autoridades y gremio salmonero exigen transparentar financiamiento extranjero a las ONG que se oponen a la industria en Chile

A raíz de un reportaje de TVN, actores políticos y privados urgieron modificar la Ley Lafkenche, y advirtieron sobre el impacto que podría tener paralizar una economía que genera alrededor de 86 mil empleos directos e indirectos.

La reacción del gremio y autoridades frente a presuntos aportes económicos provenientes de Noruega para Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y comunidades que se oponen al desarrollo de la industria salmonera Chile no se hizo esperar. Argumentando un grave daño a la competitividad del país y la paralización de inversiones tanto públicas como privadas, representantes del sector productivo y del mundo público de la Región de Los Lagos, exigieron investigar el origen de estos fondos y plantearon la necesidad urgente de modificar la Ley Lafkenche para evitar su uso indebido.

La controversia se originó tras la emisión del reportaje "Salmón: cooperación en superficie, guerra bajo el agua", exhibido por TVN, donde se expone que grupos de interés estarían recibiendo financiamiento internacional con el objetivo de afectar la producción nacional, apelando a normativas chilenas.

Respuesta de la industria

Desde la perspectiva gremial, la situación plantea un escenario de competencia desleal que amenaza a uno de los sectores exportadores más relevantes del país. El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, abordó el tema subrayando que las barreras impuestas desde el exterior no sólo afectan a las grandes empresas, sino a toda la cadena de valor asociada a la acuicultura.

En este contexto, el líder gremial enfatizó que "el financiamiento internacional a organizaciones locales para intentar obstaculizar el desarrollo productivo es un tema que debe preocupar a todos los sectores, pues genera legítimas inquietudes sobre transparencia y los verdaderos propósitos de esos financistas".

Melero recalcó además la importancia de resguardar el ecosistema económico del sur de Chile y añadió que "acá lo relevante es que Chile pueda desarrollar su potencial productivo en el marco de una competencia justa y transparente, aprovechando sus ventajas competitivas y su gran capacidad para generar desarrollo y encadenamientos productivos en seis regiones de la macro zona sur del país".

Impacto económico

En el ámbito legislativo, la preocupación está centrada en el impacto negativo que podría acarrear a la economía de regiones desde Biobío hasta Magallanes, donde la industria acuícola y salmonera es generadora de alrededor de 86 mil puesto de empleo en toda la cadena de valor, según datos de SalmonChile.

El diputado e integrante de la comisión de Pesca y Acuicultura, Mauro González, declaró que “es totalmente inaceptable la competencia desleal y la intromisión que está realizando Noruega, interviniendo económicamente en comunidades con el objetivo de frenar la salmonicultura en nuestro país. Esto no sólo afecta a una industria clave, sino que golpea directamente a miles de empleos y al desarrollo de cientos de PYME en el sur de Chile”.

Para contrarrestar esta ofensiva, González apuntó directamente a los vacíos normativos, argumentando que se debe modificar la Ley Lafkenche "para evitar los abusos que se han producido en el último tiempo, especialmente en la macrozona sur austral. Lo mismo ocurre con algunas ONG. Es fundamental avanzar en un proyecto que obligue a estas organizaciones a transparentar los recursos que reciben desde el extranjero”.

Profundizando en el punto del freno económico, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, cuestionó el rol de las agrupaciones que utilizan normativas indígenas para detener iniciativas, señalando que la actual aplicación de la Ley Lafkenche "congela todo lo que es el desarrollo no solamente de la industria salmonera, sino que también de la industria pesquera, de la industria pública y también privada. Por lo tanto, cabe preguntarse qué está financiando estas agrupaciones, qué pasa justamente con el financiamiento a las ONG. Yo creo que hoy en día se requiere más transparencia y también legislar sobre el tema para saber, a ciencia cierta, quién está financiando a estos grupos”, argumentó el edil.

Plan Salmón 2050

A nivel comunal, el impacto de las paralizaciones de proyectos trasciende a la propia industria salmonera, afectando el desarrollo general de las ciudades del sur. Wainraihgt, advirtió que el sector productivo atraviesa actualmente por "una pandemia de la burocracia, de la permisología", refiriéndose a la excesiva cantidad de permisos requeridos para operar.

Para enfrentar este estancamiento, la autoridad comunal detalló que impulsan el Plan Salmón 2050, una estrategia en la que convergen los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil para destrabar la inversión.

Finalmente, el alcalde reafirmó que las propuestas del Plan Salmón 2050 apuntan a reformar tanto la ley como su reglamento, con el objetivo central de "sincerar quiénes están beneficiando y quiénes están financiando a estos grupos y con qué fin”.