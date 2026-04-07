"Recuperación, no expansión": pese a alza de 13% en movimiento de carga en febrero, sector exportador del Biobío advierte que escenario sigue inestable

Desde Asexma Biobío explican que el incremento se debe, en gran parte, a la baja base de comparación de 2025. El mundo portuario en tanto, ve en las cifras una oportunidad de posicionamiento de mercados.

Febrero mostró un aumento anualizado de 13% en el movimiento portuario de la Región del Biobío. Más de 2,3 millones de toneladas de carga, pasaron por los terminales de la zona, según los registros que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El organismo atribuye esta alza al dinamismo experimentado por los servicios de carga embarcada al exterior y desembarcada del exterior.

Sin embargo, desde el sector exportador regional ponen paños fríos a las cifras. Alfredo Meneses, gerente general de Asexma Biobío, explicó que este crecimiento debe analizarse considerando una baja base de comparación, ya que en febrero de 2025 se registró una variación negativa de 0,4%. "No podemos hablar de una expansión real, sino más bien básicamente de una suerte de recuperación", precisó Meneses.

El dirigente detalló que en febrero de 2025 hubo una contracción simultánea de importaciones (-8,5%) y exportaciones (-4,5%) debido a una menor demanda internacional de socios clave, como Asia y Estados Unidos, ajustes globales de inventarios, y un menor dinamismo del eje industrial y forestal de la región.

Además, el representante gremial alertó sobre la caída interanual de 17,7% en el servicio de cabotaje reportada en el último boletín. "¿Qué significa una caída en el cabotaje? Significa debilidad del mercado interno y baja actividad doméstica", señaló, advirtiendo una ralentización de la economía.

Como aspecto positivo, Meneses destacó la mejora de las cargas en tránsito, que registraron un alza de 24%, impulsadas por envíos desde el exterior, especialmente de Argentina. Esto evidencia que "el rol logístico del Biobío en el Cono Sur ha tenido una mejora importante", traduciéndose en una mayor competitividad de la cadena logística frente a otros puertos del país.

Según el desglose estadístico del INE, la mayor incidencia positiva en febrero de 2026 fue el servicio Embarcada al exterior (exportaciones), que movilizó más de 1 millón de toneladas, lo que representa un aumento de 21%, traccionado por el alza de 22,5% en la carga de contenedores. Las importaciones en tanto, sumaron poco más de 735 toneladas, incrementando el movimiento en 19,5%.

En total, los contenedores manipulados en el Biobío bordearon los 132 mil TEUS, un 22,6% más que en igual mes del año pasado.

Desafío logístico regional

Desde Puerto Coronel, uno de los principales terminales de la zona, miran este incremento de 13% como un desafío. Patricio Román, gerente general de la portuaria, comentó que la cifra "refleja un mayor dinamismo de las economías del centro-sur, pero también plantea el desafío de seguir fortaleciendo la capacidad del sistema logístico para acompañar ese crecimiento".

Apuntó a que esa es la línea en la que la compañía está trabajando en la diversificación de cargas que permitan consolidarlos como un “socio logístico para exportadores e importadores desde el Maule hasta Los Lagos”, en los distintos sectores productivos que participan de la economía de esta área del país, como el forestal, frutícola, agrícola, pesquero y salmonero”.

Para Puerto Coronel, "esto implica no sólo contar con capacidad disponible, sino también con una operación eficiente y una red logística que permita dar continuidad y previsibilidad a los flujos de comercio exterior", afirmó Román, destacando que los niveles de continuidad operativa del terminal bordean 96%.

Finalmente, el gerente valoró que potenciar la capacidad en el sur "también contribuye a descongestionar el sistema portuario a nivel país, en particular en la macrozona central, generando una distribución más equilibrada de los flujos de comercio exterior".