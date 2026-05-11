Falla técnica por sobrecalentamiento de rodamiento provocó accidente en tren de Fepasa cargado con celulosa en Chiguayante

El convoy que salió desde Nacimiento con destino a Puerto Coronel cargaba más de 2.800 toneladas de celulosa al momento del accidente, ocurrido la madrugada de este sábado en las cercanías de Concepción.

La Unidad de Investigación de Accidentes Ferroviarios (UIAF) determinó que el sobrecalentamiento de un rodamiento provocó el corte del eje de uno de los carros del tren de carga de Fepasa que en la madrugada del sábado desrieló en Chiguayante, Región del Biobío, mientras transportaba celulosa desde la ciudad de Nacimiento, con destino a Puerto Coronel.

De acuerdo con el informe preliminar evacuado por la entidad técnica, el incidente se originó específicamente en el ingreso sur de la estación ferroviaria cuando el muñón del eje del carro BDC-1025 se fracturó debido al exceso de temperatura. Esta falla mecánica derivó en el desprendimiento de la rueda número siete de su bogue, lo que desencadenó la pérdida de estabilidad del convoy operado por la empresa Fepasa.

La dinámica del accidente revela que, tras la falla, el tren se fraccionó y activó de forma automática sus sistemas de frenado de emergencia, desplazándose en esa condición por aproximadamente 290 metros. El peritaje inicial descartó que existieran deficiencias en la infraestructura ferroviaria que pudieran haber contribuido al desrielo, centrando la causa del accidente en la fatiga del material del convoy.

Detalles técnicos

La investigación confirmó además que el tren, de aproximadamente 580 metros de longitud, transportaba 44 carros con una carga total de 2.833 toneladas. La tripulación, compuesta por un maquinista y su ayudante, mantenía toda su documentación y certificaciones al día, al igual que los permisos correspondientes de las locomotoras y vagones involucrados.

Aunque los registros de video permiten estimar una velocidad de circulación de 40 kilómetros por hora al momento del accidente, la unidad técnica aclaró que la confirmación de ese dato será ratificada una vez que los equipos técnicos analicen la caja negra de la locomotora. El informe final incorporará además el reporte de daños de la empresa porteadora, el análisis de impacto en la vía y las declaraciones oficiales de los trabajadores a cargo.

Reanudación del servicio

Paralelamente, EFE Sur anunció que a partir de este martes se retomará de manera parcial el tránsito por la vía férrea, luego del retiro de los últimos vagones del tren de carga El tren cargado con celulosa, se dirigía desde la comuna de Nacimiento con destino a Coronel.

Desde el momento en que se declaró la emergencia, especialistas y técnicos de Fepasa y de EFE Sur trabajaron en el lugar junto a personal y equipos de emergencia, coordinando todas las labores necesarias para el retiro del material rodante y la pronta restauración de la infraestructura para habilitar y normalizar el tránsito por vía, en que además de los equipos de carga, permiten la circulación de los servicios de pasajeros del Corto Laja y la conexión de la Línea 1 del Biotrén, con destino a Hualqui.

Nelson Hernández, gerente general de EFE Sur, declaró que “los trabajos para reponer el tráfico ferroviario se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, con la intervención de los equipos de EFE y de Fepasa en el sector. Es así que ya el martes pasaremos por una de las vías habilitadas para ir reponiendo paulatinamente los servicios para nuestros pasajeros".

La compañía proyecta que la operación de trenes de pasajeros se retome por una sola vía, lo que permitirá avanzar gradualmente hacia la normalización total del servicio. Los trabajos complementarios en el resto de la infraestructura se ejecutarán en horario nocturno para resguardar la seguridad operacional.