Extensión de Ruta Interportuaria, que apunta a fortalecer competitividad logística del Biobío, obtiene Recomendación Satisfactoria
El proyecto reducirá costos operacionales y tiempos de traslado de carga, y se suma a la implementación de zonas de regulación de frecuencia para optimizar la rentabilidad del sistema portuario en San Vicente y generar un "hub" logístico.
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Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social obtuvo el proyecto de extensión de la Ruta Interportuaria hacia el puerto de San Vicente, iniciativa que busca reducir los costos operativos y tiempos de traslado de carga, consolidando un hub logístico capaz de elevar la competitividad exportadora de la Región del Biobío.
La definición administrativa de este proyecto estratégico fue analizada en la primera sesión anual del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano (Cccpt) y se suma a la gestión de activos portuarios, específicamente el ingreso de las bases de licitación del terminal de San Vicente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para una concesión proyectada a 30 años.
Paralelamente, la puesta en marcha de una zona de regulación de frecuencia para el transporte de carga este año apunta a optimizar la cadena de suministro, mitigando externalidades negativas en el acceso al puerto y mejorando la rentabilidad del sistema logístico-portuario.
Para el gerente general de Puertos de Talcahuano y Secretario Ejecutivo del Cccpt, Cristian Wulf, estos tres factores dinamizarán la operatividad sectorial.
Financiamiento
Ahora comienza una instancia de búsqueda de financiamiento para la iniciativa. En esa línea, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, destacó que “la RS de la Ruta Interportuaria nos va a permitir ir a buscar financiamiento para un proyecto tan anhelado que lleva décadas inconcluso y que generaría competitividad para nuestra ciudad y la Región del Biobío en general”.
En términos de integración comercial, el seremi de Obras Públicas, José Piña, recalcó que el proyecto tiene prioridad técnica y que “como Gobierno estamos muy interesados en generar todos los elementos que ayuden a la conexión de los puertos de Talcahuano y San Vicente con el mundo (…) Así es que analizaremos todas las posibilidades para darle solución lo antes posible y generar el hub logístico”.
Por su parte, Javier Carrasco, jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional, reafirmó el compromiso con la ejecución presupuestaria indicando que “tenemos altas expectativas respecto a ese proyecto y el Seremi se comprometió a apoyar la gestión para el futuro financiamiento”.
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