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Extensión de Ruta Interportuaria, que apunta a fortalecer competitividad logística del Biobío, obtiene Recomendación Satisfactoria

El proyecto reducirá costos operacionales y tiempos de traslado de carga, y se suma a la implementación de zonas de regulación de frecuencia para optimizar la rentabilidad del sistema portuario en San Vicente y generar un "hub" logístico.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 17:20 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur puertos intercambio comercial infraestructura
<p>Extensión de Ruta Interportuaria, que apunta a fortalecer competitividad logística del Biobío, obtiene Recomendación Satisfactoria</p>

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