Gobierno exige salida de seremi de Salud de Coquimbo tras polémica clausura de Paseo El Faro de La Serena en plena temporada de turismo
La decisión se habría tomado tras cuestionamientos acumulados desde el nivel central a la gestión de la autoridad local, por episodios como el cierre de piscinas del complejo Rosa Agustina de Guanaqueros y de la bahía de Tongoy por marea roja.
La salida del seremi de Salud de la Región de Coquimbo, Darío Vásquez, se concretaría en las próximas horas tras una serie de cuestionamientos desde el nivel central a su gestión, que venían arrastrándose desde hace varios meses y que escalaron tras la fallida clausura del Paseo El Faro, en La Serena, medida que fue revertida en menos de 48 horas.
Según fuentes al interior del Gobierno, ligadas a la Delegación Presidencial Regional, la renuncia ya fue comunicada y solo restaría su formalización. Las mismas fuentes señalan que la decisión fue adoptada directamente desde el Ministerio de Salud, luego de evaluar una serie de episodios que generaron ruido político y operativo para el Ejecutivo en la región.
Entre los antecedentes considerados figura el manejo de la situación sanitaria del complejo turístico Rosa Agustina de Guanaqueros, donde se cuestionó la forma en que la autoridad regional abordó el caso y la comunicación pública asociada. A ello se sumó el tratamiento de la contingencia por marea roja en la localidad de Tongoy, episodio que también generó críticas por la falta de coordinación y claridad en las decisiones adoptadas.
En ese contexto, la clausura del Paseo El Faro habría operado como el punto de inflexión. La medida, aplicada tras denuncias ciudadanas y una fiscalización realizada el martes 27 de enero, derivó en la prohibición temporal de funcionamiento del recinto en plena temporada alta, generando un impacto inmediato a nivel público, turístico y político. Desde el nivel central se cuestionó el criterio aplicado por la Seremi de Salud, especialmente luego de que, al día siguiente, las productoras del espacio presentaran medidas correctivas que permitieron levantar la clausura.
El levantamiento de la clausura en menos de 24 hrs, dejó en evidencia, según fuentes de Gobierno, falencias en la evaluación inicial del caso y tensiones en la coordinación entre la autoridad sanitaria regional y el Ejecutivo. Este episodio terminó por consolidar la percepción de una gestión con reiterados traspiés, lo que finalmente habría llevado al ministerio a solicitar la salida de la seremi.
Consultados por DF Regiones, desde la Seremi de Salud de Coquimbo reiteraron que todas las actuaciones se realizaron en el marco de las atribuciones sanitarias vigentes, mientras que desde la Delegación Presidencial Regional declinaron referirse oficialmente al tema, a la espera de que la decisión sea formalizada.
