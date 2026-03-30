Certifican constitución de sociedad “Clínica La Serena SpA” por parte de Red de Clínicas Regionales, filial de la ACHS

La sociedad quedó constituída con un capital de $ 20 mil millones, dividido en 20 mil acciones nominativas, las que serán pagadas por Red de Clínicas Regionales en dos tramos, uno de $ 5 mil millones dentro de dos años desde la escritura de constitución y otro de $ 15 mil millones en un máximo de tres años.

Este viernes 27 de marzo se publicó en el Diario Oficial la declaración del notario Juan Ricardo San Martín, titular de la 43° Notaría de Santiago, quien certificó la escritura pública mediante la cual quedó constituida la sociedad por acciones denominada “Clínicas La Serena SpA”, correspondiente a Red de Clínicas Regionales, filial de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

La escritura pública, firmada el 24 de marzo, marca el inicio formal del proceso para desarrollar un nuevo centro de salud de alta complejidad en la Región de Coquimbo.

La sociedad quedó constituída con un capital de $ 20 mil millones, dividido en 20 mil acciones nominativas, las que serán pagadas en dos tramos por Red de Clínicas Regionales, $ 5 mil millones dentro de dos años desde la escritura de constitución y los $ 15 mil millones restantes en un plazo máximo de tres años.

El proyecto, que data de octubre de 2025, se emplazará en un terreno de 9.895 m² y contempla tres edificaciones, un edificio clínico, uno de servicios profesionales y uno de servicios generales, con una capacidad total de ocupación de 766 personas y estacionamiento para 106 vehículos. El acceso se realizará por la avenida El Santo, sin necesidad de construir nuevos ingresos.

En cuanto a sus prestaciones, el recinto podrá ofrecer atención ambulatoria y hospitalaria, con áreas de urgencias, imagenología, laboratorio, pabellones quirúrgicos, hospitalización, vacunatorio y gimnasio kinesiológico, entre otras dependencias.

La fase de construcción tiene una duración máxima proyectada de 30 meses y requerirá hasta 70 trabajadores.

Con esta nueva clínica, la Red de Clínicas Regionales pasaría de ocho a nueve establecimientos en el país, con presencia en Antofagasta, Copiapó, Santiago, Melipilla, Talca, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y ahora La Serena.