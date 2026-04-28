Aeropuerto de La Serena operará 24/7 desde fines de mayo y marcará una drástica mejora en la conectividad regional

La terminal extenderá su operación tras ajustes en infraestructura y coordinación operativa. La medida busca aumentar la disponibilidad de vuelos y responder a la creciente demanda en la zona.

El aeropuerto La Florida de La Serena comenzará a operar las 24 horas del día a partir del 30 de mayo, en un cambio que modifica su funcionamiento histórico y amplía la capacidad de conexión aérea en la Región de Coquimbo. La medida se concreta tras una serie de adecuaciones técnicas y operativas coordinadas entre autoridades y actores del sector.

Hasta ahora, la terminal mantenía un horario restringido hasta las 21:00 hrs. lo que limitaba la programación de vuelos, especialmente en horarios nocturnos. Con la nueva modalidad, se abre la posibilidad de aumentar frecuencias y mejorar la eficiencia operativa del principal terminal aéreo de la Región de Coquimbo.

Ajustes operativos

La extensión horaria requirió realizar mejoras en iluminación, sistemas de apoyo a la navegación y disponibilidad de personal, además de coordinación con servicios públicos vinculados a la operación aeroportuaria. Estos cambios permiten habilitar despegues y aterrizajes durante la noche, algo que no era posible de forma regular.

Por su parte, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, valoró el impacto de la medida. “El funcionamiento 24/7 del aeropuerto significará que la gente que día a día tiene que salir a sus trabajos, cumplir con turnos en minería, reuniones o viajes turísticos, puedan aprovechar vuelos en distintos horarios, entendiendo también las condiciones climáticas que nos afectan en ciertos momentos del día”, afirmó.

En la misma línea, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, destacó el trabajo conjunto para impulsar el proyecto. “Porque queremos que este terminal aéreo sea el principal eje de conexión con las 15 comunas de la región, relevando a La Serena como puerta de entrada a la Región de Coquimbo. Agradezco a los alcaldes que se han sumado con gestiones, porque reflejan y reconocen en sus acciones que se deben implementar mejoras en lo que ya tenemos, con nuevas tecnologías e infraestructura de primer nivel para el Aeropuerto La Florida"

Impacto en vuelos y demanda

Con el funcionamiento 24/7 las aerolíneas podrán reorganizar itinerarios y evaluar nuevas rutas, lo que podría traducirse en una mayor oferta de vuelos en el corto y mediano plazo.



Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el director general Humberto Fernández señaló que ya se trabaja en asegurar la disponibilidad de personal para cubrir turnos nocturnos. “A contar de fines de mayo vamos a tener al personal disponible para que el aeropuerto de La Serena pueda operar durante las 24 horas del día, lo que permitirá planificar vuelos en distintos horarios y ampliar el servicio para la comunidad”, indicó.



El cambio no solo implica extender el horario de operación, sino también la instalación de sistemas de aterrizaje de mayor precisión, el aumento de la dotación técnica especializada y se espera una menor tasa de cancelaciones de vuelos. La medida además permite enfrentar contingencias operativas con mayor margen, al no depender de una ventana horaria acotada.