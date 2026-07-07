El plan de expansión de Grupo TX: alista plantas en regiones, se consolida en Perú y reactiva su aterrizaje en Colombia

El holding chileno de materiales de construcción (que compite directamente con gigantes globales como Melón, Sika y Henkel), unificó sus marcas para acelerar su internacionalización. Los ejecutivos revelan inversiones en nuevas plantas para las macrozonas norte y sur del país, además de su expansión a nuevos mercados en Sudamérica.

En una etapa enfocada netamente en el crecimiento y la internacionalización, el holding de materiales de construcción unificó sus líneas de hormigones, morteros, adhesivos y pinturas bajo la marca Grupo TX. Según detallan Francisco Posada, socio y director ejecutivo de la firma, y Fernando Palma, gerente general, el grupo ha logrado consolidarse como el cuarto actor del mercado nacional en hormigones. En morteros de construcción (con una capacidad de 350 mil toneladas anuales) ocupan el primer, mientras que en adhesivos cerámicos son los terceros a nivel país.

Medio siglo de historia familiar

Para dimensionar este hito corporativo, es necesario mirar las raíces de la compañía. Fundada en 1981 por los hermanos y empresarios Francisco y Ricardo Posada Copano, la firma comenzó operando en el rubro del transporte y las excavaciones lo que dio origen a la histórica marca Transex.

Con el paso de las décadas, y manteniendo inalterada su malla societaria original, el holding evolucionó estratégicamente hacia la producción independiente de cemento, hormigones y morteros, sentando las bases que hoy les permiten disputar el mercado de igual a igual frente a las grandes multinacionales. Su principal diferenciador corporativo sigue siendo el origen de sus capitales: en un sector controlado por firmas extranjeras como Bio Bío (de capitales daneses) o Melón (de capitales peruanos), Grupo TX se mantiene como una empresa 100% de propiedad chilena y familiar.

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Estrategia regional

A nivel nacional, la empresa cuenta con cinco plantas de hormigón automatizadas en Santiago, además de operaciones regionales activas en Concepción, Antofagasta, Rancagua y Concón. En su plan de expansión territorial a corto plazo, ya cuentan con dos nuevas locaciones listas para operar hormigones: una en la macrozona norte y otra en la macrozona sur, además de una tercera en carpeta. Las ubicaciones exactas se mantienen en estricta reserva por su estrategia de "bajo perfil" corporativo, con el objetivo de ganar cuota de mercado sin alertar a la competencia.

La compañía enfatiza que sus inversiones no dependen del ciclo político ni económico de turno. En medio del complejo escenario de los últimos años, destacaron que ampliaron su planta de morteros y el área química en 30%. Además, afirman haber sido la única de las cinco empresas más grandes de hormigón en Chile que renovó su flota comprando camiones nuevos durante el periodo reciente, aprovechando la estructura "liviana" de su gerencia para tomar decisiones rápidas de capital.

Internacionalización a Perú y Colombia

El cambio de marca a Grupo TX está directamente ligado a su expansión más allá de Chile, buscando mercados menos maduros, menos competitivos y con mayor margen de crecimiento. En Perú operan en Lima desde 2020, donde ya cuentan con dos plantas de morteros y químicos. El plan para 2027 es iniciar operaciones de hormigón en la capital peruana, además de proyectar la apertura de nuevas plantas en las zonas norte y sur de ese país.

El próximo gran hito de la empresa será Colombia. La sociedad legal ya está constituida, pero la inversión había sido pausada por la contingencia política de dicho mercado. Ante el escenario actual y las proyecciones de una agenda proempresa, el grupo confirmó que reactivará sus planes de inversión en el país cafetero a fines de 2026.

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De cara al futuro

El holding cuenta hoy con más de 400 trabajadores, destacando una baja tasa de rotación y un modelo de trato directo 24/7 de la gerencia tanto con empleados como con clientes. Su estrategia de crecimiento a futuro busca ser orgánica y descartan de plano la incorporación de socios externos a la familia.

De cara a 2030, la gerencia proyecta sumar dos nuevas líneas de negocio ligadas estrictamente a los materiales de construcción, en el marco de un plan estratégico que contempla expandir sus redes comerciales hacia Bolivia y otros mercados de Centroamérica.