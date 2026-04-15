Tribunal Ambiental deja en estudio causa para revertir calificación favorable de proyecto que cuadruplica producción de Invermar en Calbuco
El proyecto "Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha" cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada pero, según sus opositores, la iniciativa fue “fraccionada” para eludir exigencias medioambientales y financieras.
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La viabilidad de una iniciativa que cuadruplica la producción de Invermar S.A. en Calbuco, Región de Los Lagos, se encuentra a la espera de la resolución del Tercer Tribunal Ambiental, que dejó en estudio la causa que buscan revertir la calificación ambiental favorable del proyecto de inversión "Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha" por presuntos fraccionamientos y falencias ecológicas.
De acuerdo a lo planteado en las denuncias, sus opositores plantean que la empresa introdujo cambios que configuran un "proyecto sustancialmente distinto al evaluado inicialmente". Esto porque, según plantean, al multiplicar por cuatro los niveles de producción, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debió frenar lo que consideran un "fraccionamiento"; es decir, la iniciativa habría sido dividida para obtener una aprobación más rápida, esquivando las exigencias financieras y operativas de una evaluación más rigurosa.
Ante el Tribunal
La Dirección Ejecutiva del SEA defendió ante el Tribunal Ambiental la legalidad del proceso y solicitó desestimar las quejas de los opositores, acusando que estos "pretenden ampliar de forma improcedente la controversia original". El organismo argumentó que la ampliación se diseñó cuatro años después del primer proyecto, ajustándose plenamente a la Ley 19.300 y criticó el intento de sumar nuevas variables de impacto (alteraciones hídricas, viales o en el paisaje) que no fueron presentadas en las etapas administrativas previas, pidiendo concentrar el debate sólo en el fraccionamiento y la fauna.
En su presentación, Invermar, con casi 40 años en el mercado de la salmonicultura, intervino como tercero independiente para defender la certeza jurídica del proyecto, oportunidad en la que aseguró que la expansión productiva no implica un modelo de fraccionamiento para eludir responsabilidades y que la Resolución de Calificación Ambiental abordó correctamente las mitigaciones necesarias para operar de forma segura.
El riesgo de paralización para este aumento de biomasa comercial también incluye el debate sobre el impacto en especies endémicas, específicamente las dudas levantadas sobre la protección del sapito de cuatro ojos durante la Declaración de Impacto Ambiental.
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