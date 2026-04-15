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Tribunal Ambiental deja en estudio causa para revertir calificación favorable de proyecto que cuadruplica producción de Invermar en Calbuco

El proyecto "Ampliación Piscicultura de Recirculación Aucha" cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada pero, según sus opositores, la iniciativa fue “fraccionada” para eludir exigencias medioambientales y financieras.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 11:20 hrs.

Tribunal Ambiental Salmones Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Tribunal Ambiental deja en estudio causa para revertir calificación favorable de proyecto que cuadruplica producción de Invermar en Calbuco</p>

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