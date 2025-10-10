"Uptober" da alas al rally del bitcoin
La mayor de las criptomonedas ha relanzado su rally, hasta el punto de registrar nuevos récords históricos, coincidiendo con el mes con más probabilidades estadísticas de alzas.
Noticias destacadas
Las rebajas de tipos esperadas de la Fed, el clima de aversión al riesgo que persiste en los mercados, y el continuo flujo inversor procedente de los ETF y de las compras de tesorería de las empresas son algunos de los argumentos más citados por los analistas para explicar la conquista de nuevos récords históricos en el bitcoin, por sobre los US$ 126 mil.
A estos factores se suma, en las últimas fechas, un estímulo adicional: la estacionalidad más favorable de todo el año. Lale Azkoner, analista de mercados de eToro, llama la atención sobre el hecho de que "el uptober está de vuelta".
Como explica la analista de eToro, en el ámbito cripto "octubre se ha ganado la reputación de uptober, con ganancias de dos dígitos en la mayoría de los ciclos desde 2013".
La serie histórica refleja una revalorización media del bitcoin del 20% en los meses de octubre, según los datos de Coinglass. Estadísticamente, en términos de ganancias, es el segundo mejor mes de todo el año, solo por detrás de noviembre.
A cambio, es el mes con más probabilidades de subidas de todo el ejercicio. Desde el año 2013 el 83% de los meses de octubre ha concluido con un balance alcista. Solo en dos ocasiones, 2014 y 2018, ha deparado un saldo negativo.
Durante los seis últimos años los meses de octubre han reafirmado su catalogación de 'uptober'. Y el mes en curso, de momento, apunta a una continuidad en la estadística. A día de hoy el bitcoin suma un 7% adicional desde el inicio de octubre.
El mejor trimestre del año
La estacionalidad no solo invita al optimismo en el mes de octubre. Lale Azkoner resalta que el bitcoin "podría estar preparándose para su tendencia estacional favorita: la subida del cuarto trimestre". La analista de eToro recuerda que "el mejor trimestre histórico de las criptomonedas" arroja "ganancias medias superiores al 50% entre octubre y diciembre".
En concreto, desde 2013, la estadística depara una subida media del 79% durante el cuarto trimestre. Se trata del porcentaje más elevado, con creces, de todo el ejercicio, muy por encima del 51% de los tres primeros meses del año, del 27% del segundo trimestre y del 6% de media durante el tercer trimestre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Cómo es litigar para el Estado? Cuatro abogados analizan las limitaciones y desafíos que enfrentan
Profesionales enfatizan que la coordinación institucional que requiere la defensa en estos casos es fundamental. En tanto, también acusan ciertas barreras que les impide ejercer su rol de mejor manera.
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
El grupo ligado a la familia Paulmann debutará con un edificio multifamily en un terreno contiguo a uno de sus centros comerciales ícono de Chile. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial", señalaron a Diario Financiero desde Cenco Malls.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Iván Marambio es reelegido como presidente de Frutas de Chile por tres años más
“Esta reelección representa un compromiso renovado con el desarrollo sostenible y competitivo de la fruticultura chilena. Nuestro desafío es seguir posicionando a Chile como un país confiable, innovador y de excelencia en los mercados internacionales”, aseguró Marambio.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete